Inserita in Politica il 02/02/2019 da Direttore Orlando ´Mobilitazione di cittadini, istituzioni e comunità. Governo trovi soluzioni´ "Oggi a Caltanissetta moltissime Amministrazioni locali, migliaia di cittadini e intere comunità unite, rappresentate da Monsignor Russotto. È il segno di una unità di intenti, cui occorre che arrivino risposte."

Lo ha detto Leoluca Orlando commentando la manifestazione di oggi sulla crisi della CMC.

"Occorre che il Governo Nazionale individui urgentemente soluzioni idonee alla prosecuzione e al completamente di tutti i cantieri aperti, perché indispensabili per l´infrastrutturazione della Sicilia, per la tenuta occupazionale e per lo sviluppo ed il rilancio produttivo delle zone interne."