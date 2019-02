Inserita in Politica il 02/02/2019 da Direttore Il Sottosegretario Santangelo incontra l´Unione Maestranze di Trapani Si è svolto oggi, sabato 2 febbraio 2019, a Trapani, l´incontro tra il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta Vincenzo Maurizio Santangelo e i componenti del Consiglio direttivo dell´Unione Maestranze di Trapani, tra cui il Presidente Giuseppe Lantillo, il Vice Presidente Giovanni D’Aleo e tutti i Capi Consoli. "Č stato molto importante per me, oggi, ascoltare la voce dei protagonisti di questa antica organizzazione di maestranze che continuano ad animare, con devozione, dedizione e costanza ormai secolare, la nostra Processione dei Misteri". Il Sottosegretario Santangelo ha così commentato l´incontro svoltosi presso la sede dell´Unione Maestranze di Trapani presso la Vicaria. "Ho accolto con piacere l´invito rivoltomi dall´Unione - ha proseguito il Sottosegretario - per far sentire la vicinanza mia e del Governo a chiunque si sforzi di salvaguardare tradizioni che sono vive nel cuore dei trapanesi e ne contraddistinguono la cultura".