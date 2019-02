Inserita in Sport il 02/02/2019 da Direttore

CATANIA CORSE PREMIA I CAMPIONI IL 24 MARZO, ORA SI ‘GODE’ I VOLANTI D’ORO

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti per il Campionato sociale 2018, che ha regalato ancora una volta al sodalizio rossazzurro momenti indimenticabili, sarà ospite nella razionale cornice del polo commerciale “Centro Sicilia”, alle porte del capoluogo etneo. A brillare sono i 6 titoli colti nel Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud, i 13 allori vinti nel Campionato siciliano ed il settimo sigillo regionale consecutivo tra le Scuderie nella Velocità in salita. Il presidente Max Lo Verde: ‘Stagione impegnativa ma esaltante. Per il 2019 l’obiettivo è il solito, vincere’

Catania, 02 febbraio – La Scuderia Catania Corse guarda ad un recente passato, “marchiato” ancora una volta da una incredibile sequenza di successi agonistici, ma si prepara sin d’ora ad una nuova stagione densa di appuntamenti con i motori. Si prepara soprattutto ad una grande festa. Il sodalizio rossazzurro presieduto da Max Lo Verde gratificherà infatti i suoi campioni il prossimo 24 marzo, nel corso della consueta ed attesa cerimonia di premiazione relativa al Campionato sociale 2018 della scuderia.

La serata, che vedrà la presenza di tutti i soci piloti della Catania Corse, sarà ospite nella funzionale cornice del polo commerciale “Centro Sicilia”, alle porte del capoluogo etneo e vedrà alla conduzione la brava e bella presentatrice locale Paola Parisi, ad affiancare il già citato Max Lo Verde. A brillare nel firmamento stellato della stagione 2018 della Catania Corse, sono i 6 titoli nazionali colti dai propri piloti nel Tivm, Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud, i 13 allori vinti nel Campionato siciliano (tra Velocità in salita e Slalom) ed il settimo sigillo regionale consecutivo tra le Scuderie nella Velocità in salita (dal 2012 ad oggi).

In attesa della consegna di targhe e coppe per il Campionato sociale, la Scuderia Catania Corse si gode intanto altri attestati di stima e riconoscimenti, che verranno tributati al sodalizio etneo nelle varie categorie in lizza dai Volanti d’oro, gli Oscar del motorismo siciliano, attesissima manifestazione “mondana” ideata e promossa sul territorio dal ‘patron’ Marcus Salemi, in programma nelle prossime ore nella splendida Cefalù, cittadina già patrimonio Unesco. La Catania Corse si vedrà attribuire i Volanti d’oro per la stagione 2018 nelle sezioni Velocità in salita auto Moderne e Slalom, ma altri premi assoluti, quindi altri Volanti d’oro, saranno consegnati a diversi suoi piloti già in nomination nei vari gruppi di riferimento, risultati poi vincenti in base alle votazioni effettuate dalla giuria tecnica e dalla giuria d’onore. Insomma, un successo dietro l’altro.

"E´ stata una stagione lunga, impegnativa ma esaltante – ammette il presidente della Catania Corse, Max Lo Verde – vincere non è facile, riuscirci per sette anni di seguito è certamente ancora più complicato. Mi riferisco ovviamente al Campionato regionale Velocità in Salita. Nei primi quattro anni seguiti alla rinascita della Catania Corse, a partire dal 2012, ci eravamo imposti pure nelle specialità Slalom e Velocità in pista. Quest’ultimo trofeo ci auguriamo possa rinascere parallelamente al rilancio dell’autodromo di Pergusa”.

“La nostra vera forza è la passione che ci accomuna - prosegue Max Lo Verde - che ha permesso di creare un gruppo, via via sempre più numeroso, capace nelle competizioni automobilistiche di divertirsi e di divertire. Colgo altresì l´occasione per ringraziare di cuore tutti i piloti, il vice presidente Antonio Leonardi, ma soprattutto il segretario Angelo Basile, il cui impegno ed entusiasmo ci spinge tutti a fare sempre meglio. Per quest’anno l´obiettivo è il solito: vincere”.

“Ci aspettiamo grandi cose dal giovane Agostino Bonforte – conclude il massimo dirigente della Scuderia Catania Corse - il quale ha debuttato alla fine della passata stagione sulla nuova biposto di casa Osella, così come dal ‘sempreverde’ Gianni Cassibba, vera icona delle cronoscalate italiane. Sono invece in fase di definizione i programmi del figlio Samuele, il quale ha appena venduto la sua Tatuus Formula Master e sta valutando le numerose proposte ricevute. Un appuntamento da non mancare, per il quale invito anzi gli sportivi, rimane quello del 24 marzo con la premiazione del Campionato sociale 2018”.

In questa occasione, particolarmente festeggiati saranno i vincitori dei 6 titoli nazionali. Uno tra questi risponde al nome del “veterano” comisano Gianni Cassibba, già campione siciliano nella Velocità in salita, ma anche vincitore del Trofeo Italiano Velocità Montagna girone Sud sempre nel gruppo E2SC e nella classe E2SC 3000, prima al volante della “ritrovata” Osella PA 20S Bmw, nel finale di stagione con la ben più possente Osella PA 30 motorizzata Mugen. Doppio titolo anche per il siracusano (di Lentini) Adriano Scammacca, campione regionale ed in trionfo parimenti nel Tivm Sud, tra le vetture Turismo, nel gruppo Racing Start Plus ed in classe Racing Start Plus 2000, con la sua Renault Clio Rs Cup, mentre il “figlio d’arte” catanese Alfio Ivan Tudisco si è portato con pieno merito a casa (dando pertanto un ‘calcio’ alla sfortuna che a volte lo ha perseguitato in stagione) il titolo italiano nel Tivm Sud, per la classe E1 Italia 2000, con un’altra Renault Clio Cup.

Grande merito anche alla “cavalcata” vincente dell’altro catanese Orazio Reitano, abile ad imporsi alla guida della piccola ma ‘pepata’ Fiat 500 Abarth nel gruppo 2 della classe 700 tra Le Bicilindriche, sempre nel contesto del Trofeo Italiano Velocità Montagna girone Sud, titolo nazionale vinto con grande abnegazione pure dal giovane ragusano (di Vittoria) Agostino Bonforte, “figlio d’arte”, il quale ha prevalso nella classe E2SS 1600 del Tivm Sud, riponendo in bacheca inoltre l’alloro nazionale tra gli Under 25, nell’abitacolo della sua monoposto Gloria C8P con propulsore Suzuki. Applausi a scena aperta, infine, alla stagione agonistica 2018 portata a compimento dal rientrante “pistard” ragusano (ora residente in Toscana) Franco Caruso, ‘veterano’ di tante battaglie sportive, il quale si è subito adattato alla guida della sua Osella PA 21S Evo Honda, conquistando la coppa nazionale relativa al gruppo CN ed alla classe CN 2000, ancora nel Tivm Sud 2018.

Tra i titoli di campione siciliano vinti nelle diverse specialità dai piloti della Scuderia Catania Corse, quelli ancora a firma di Gianni Cassibba, Adriano Scammacca ed Agostino Bonforte, di Samuele Cassibba, Salvo Monzone, Angelo Roberto Faro, Massimiliano Di Pietro, Matteo D’Urso, Franco Corallo, Giuseppe Barbagallo (Velocità in Salita), di Silvestro Fucile, Alfio Laudani (Slalom) e Pippo Marino (Sicily Challenge Bicilindriche).