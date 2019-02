Inserita in Cronaca il 02/02/2019 da Direttore Tirocinio allievi agenti C.C. Trapani In data 1.2.2019, e’ terminato il periodo di tirocinio (on the job) di quattro giovani allievi agenti della polizia penitenziaria, presso il carcere di san giuliano. Gli allievi agenti che frequentano il 175° Corso di Formazione Presso la Scuola di San Pietro Clarenza (Catania) durante il tirocinio sono stati seguiti da due trainers ovvero gli ispettori capo Antonino Ficara e Maurizio Santo, e hanno potuto osservare da vicino i vari processi lavorativi, approfondire le tematiche gestionali di gestione delle risorse umane e della tecnica penitenziaria lavorando fianco a fianco con i colleghi trapanesi, apprezzandone la disponibilita’ e la riconosciuta professionalita’ che ha fatto entrare la Casa Circondariale di Trapani a pieno titolo tra gli istituti italiani accreditati per fare formazione al personale di p.p. dagli allievi agenti ai vice commissari in prova. E’ un risultato che ci riempie di orgoglio – dice il Direttore Renato Persico in quanto la C.C. “Pietro Cerulli” grazie alle professionalita’ presenti e alla varia tipologia di detenuti ristretti (comuni - media sicurezza, sex offender, alta sicurezza) riesce a trasmettere ai tirocinanti le conoscenze di cui avranno bisogno una volta in servizio. Nella foto: i quattro allievi agenti: Andrea Truglio, Antonino Urso Eduardo Di Giovanni e Salvatore Trudettino, unitamente al Comandante Comm. Capo Giuseppe Romano e l’ispettore Capo Maurizio Santo.

il Comandante di Reparto Commissario Capo dott. Giuseppe Romano