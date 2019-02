Inserita in Cronaca il 02/02/2019 da Direttore POLIZIA DI STATO - Report consuntivo dal 27 gennaio al 2 febbraio 2019 Personale della Squadra Mobile - in esecuzione a provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trapani, sottoponeva B.S.M., nato ad Erice, classe 1970, residente a Trapani, domiciliato Erice, alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, perché ritenuto responsabile dei reati aggravati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali; - a Castellammare del Golfo traeva in arresto L.F.M., nato ad Erice, classe 1980 e domiciliato a Trapani, e deferiva all’A.G., in stato di libertà, C.F., nata ad Erice, classe 1994 e domiciliata a Trapani, entrambi ritenuti responsabili in concorso del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché, a seguito di perquisizioni personali, veicolare e domiciliare, venivano trovati in possesso, complessivamente, di gr. 1968,89 di hashish;

Personale dell’U.P.G.S.P. - in stato di libertà, F.F., nato ad Erice, classe 1996, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, e V.V., nato ad Erice, classe 1981, residente a Trapani, per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, M.G., nato ad Erice, classe 1970 ed ivi residente, per guida sotto l’influenza dell’alcool; e M.J., nato a Pavia, classe 1994 e residente a Trapani, per il reato di tentato furto aggravato in concorso; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, S.S., nato ad Erice, classe 1979 e residente a Trapani, per maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina aggravata

Marsala, personale del locale Commissariato di P.S. - traeva in arresto R.G.M., nato ad Erice, classe 1975 e residente a Marsala, per resistenza e lesioni personali a P.U.; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, B.A.M., nato in Tunisia, classe 1988 e residente a Marsala, per il reato di maltrattamenti in famiglia; - unitamente a personale della Squadra Mobile di Trapani, deferiva all’A.G., in stato di libertà, O.L., nato in Nigeria, classe 1998 e domiciliato a Marsala, e I.I., nato in Nigeria, classe 1998 e domiciliato a Marsala, per detenzione ai fini di spaccio di 176 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana

Mazara del Vallo, personale del locale Commissariato di P.S. - deferiva all’A.G., in stato di libertà, C.A., nato a Mazara del Vallo, classe 1943, ivi residente, per minaccia e molestia o disturbo alle persone; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, L.S., nato a Mazara del Vallo, classe 1969 ed ivi residente, per il reato di atti persecutori; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, F.V., nato a Mazara del Vallo, classe 1982 e residente a Genova, per il reato di percosse e minaccia, e B.A.A., nato in Tunisia, classe 1957 e residente a Mazara del Vallo, per il reato di ricettazione; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, C.C., nato a Mazara del Vallo, classe 1990 ed ivi residente, per furto di energia elettrica

Castelvetrano, personale del locale Commissariato di P.S. - traeva in arresto C.K., nato in Gambia, classe 1995, domiciliato presso il C.A.S. La Locanda di Castelvetrano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di 100 grammi di hashish, 9 grammi di cocaina ed un grammo di marijuana, debitamente sottoposti a sequestro; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, M.D.F., nata a Palermo, classe 1970 e residente a Campobello di Mazara, e G.G., nato a Castelvetrano, classe 1966 e residente a Campobello di Mazara, per il reato di false attestazioni a P.U.;

Alcamo, personale del locale Commissariato di P.S. - traeva in arresto D.B.G., nato a Partinico, classe 1981 e residente ad Alcamo, per i reati di evasione e furto aggravato;

Nel corso della settimana di riferimento l’attività di controllo del territorio ha consentito di conseguire i seguenti risultati: Posti di controllo operati……………………………………………85 Persone controllate………………………………………………..1.177 Persone controllate con precedenti di polizia……………………..259 Soggetti sottoposti a obblighi controllati………………………….373 Veicoli controllati………………………………………………….402 Obiettivi sensibili controllati………………………………………1732 Contravvenzioni al C.d.S……………………………………………43 Perquisizioni………………………………………………………….5 Sequestri………………………………………………………………6