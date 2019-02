Inserita in Sport il 01/02/2019 da Direttore Il Club F. Sartarelli a Torino per presentare la XXII Rievocazione storica Trapani Monte Erice e le bellezze del Territorio. Trapani, 01/02/2019

Si è aperta il 31 gennaio “AUTOMOTORETRO’ 2019”, la rassegna di auto e moto d’epoca che si tiene al Lingotto di Torino. Il Club Auto e Moto d’epoca “Francesco Sartarelli” di Trapani sarà presente da protagonista.

L’evento, oltre ad essere uno degli appuntamenti imperdibili per circa 70.000 appassionati che saranno presenti e con 1200 espositori provenienti da tutta Europa, è stato scelto da ASI, la federazione italiana dei veicoli storici, per effettuare la premiazione dei Club federati che si sono distinti nell’organizzazione di eventi motoristici riservati alle auto d’epoca.

Il Club Sartarelli grazie al successo ottenuto con l’edizione 2018 della “XXI Rievocazione Storica Trapani Monte Erice” è stato insignito del premio “Manovella d’oro” come migliore organizzazione del Calendario nazionale ASI, composta da un ristretto numero di eventi caratterizzati dall’utilizzo di cronometri meccanici (a lancette) che si sono svolti oltre a Trapani anche a Viterbo,Varese, Ragusa e Cosenza. Con l’occasione inoltre il Club ha deciso di essere presente alla fiera con un proprio stand , circa 70 mq utilizzati per esporre alcuni veicoli d’epoca ma soprattutto per presentare le proprie manifestazioni di punta per l’anno 2019, ma non solo, grazie ad una stretta collaborazione che è nata con alcuni Comuni trapanesi verrà effettuata anche la promozione del territorio, dei luoghi , delle bellezze architettoniche ma anche gastronomiche.

Il Club Sartarelli, come già dimostrato negli ultimi anni, si è fatto promotore del territorio, in tante occasioni, facendo conoscere ai tantissimi partecipanti il meglio che la provincia di Trapani può offrire, con percorsi che variano ad ogni edizione, con mostre tematiche, audio guide multimediali, convegni e soprattutto condivisione a 360 gradi delle proprie iniziative.

L’obiettivo è quello di dimostrare che partecipare ad un raduno motoristico è qualcosa che va oltre la passione per i veicoli d’epoca, ma diventa la possibilità di conoscere, scoprire, innamorarsi di un luogo che ha tanto da offrire.

“Sport, Cultura, Turismo e amore per la propria terra, oltre ovviamente a tanta passione, è tutto ciò che il club Sartarelli ha portato con se a Torino…” , queste le parole del Presidente Salvatore Mustazza orgoglioso del premio che ritirerà alla Cerimonia di premiazione ASI prevista per il giorno 2 febbraio “… condivido questo premio con tutti i soci del Club e voglio ringraziare l’intera squadra del Direttivo che si è spesa tanto lavorando assiduamente durante tutto il corso dell’anno, voglio ringraziare inoltre i Comuni e nello specifico il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, il Sindaco di Paceco Avv. Giuseppe Scarcella, il Sindaco di Erice Daniela Toscano, il Presidente del Distretto turistico Sicilia occidentale Rosalia D’Alì ed il Responsabile del Museo storico dei Motori e dei Meccanismi di Palermo l’Ing. Giuseppe Genchi per aver condiviso la nostra iniziativa fornendoci il materiale promozionale”.

Appuntamento dal 13 al 16 giugno 2019 per la XXII edizione della Rievocazione Storica Trapani-Erice.