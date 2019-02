Inserita in Sport il 01/02/2019 da Direttore Marsala Calcio: Chiuso il calciomercato invernale Si è chiuso nella serata di ieri, mercoledì 31 gennaio 2019, il calciomercato invernale della Stagione Sportiva 2018-2019. Per il Marsala Calcio, la sessione di gennaio, quella relativa alle operazioni con i club di Serie A, B e C, si è chiusa senza sussulti. Questa la rosa definitiva degli azzurri, a meno di promozioni dal settore giovanile e di eventuali tesseramenti di calciatori svincolati, operazione quest´ultima da effettuarsi in caso entro il 28-02-2019.

Rosa Prima Squadra (29 calciatori):

Portieri: Compagno (numero 22; classe 1999), Giappone (n.12; cl. 2001), Giordano (n.1; cl. 2002), Sansone (n. 99; cl. 2002); Difensori: Benivegna (n.2; cl. 2000), Fragapane (n.6), Galfano (n.3; cl. 1999), Giardina (n.23), Giuffrida (n.16; cl. 1999), Maraucci (n.5), Rallo (n.13; cl. 2000), Sala (n. 28; cl. 2001). Centrocampisti: Candiano (n.17), Corsino (n.8), Ciancimino (n.19; cl. 1999), Giannusa (n.30), Lo Nigro (n.21), Patti (n.27; cl. 2001), Prezzabile (n.18; cl. 1998), Sekkoum (n.4). Attaccanti: Balistreri (n.9), Barraco (n.10), Bonfiglio (n.97), Di Girolamo (n.26; cl. 2000), Manfrè (n.25), Mazzara (n.24; cl. 2000), Napolitano (n.7; cl. 1999), Prestia (n.15), Tripoli (n.11).

Marsala, 01/02/2019