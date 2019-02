Inserita in Economia il 01/02/2019 da Direttore SICILIA = ON. ERASMO PALAZZOTTO (LEU) GOVERNO CONVOCHI AL PIU’ PRESTO TAVOLO STRAORDINARIO SU SICILIA Il governo non può disinteressarsi del disastro economico e sociale che sta per abbattersi sulla Sicilia. Senza un intervento che spalmi su trent’anni l’intero disavanzo accumulato dalla regione negli anni, pari ad oltre 2 miliardi di euro, nei prossimi mesi la Sicilia diventerà un deserto. Non si potranno garantire gli stipendi, non ci sarà un euro di investimenti per lo sviluppo, verrà cancellato il welfare. Il gap tra la Sicilia e il resto d’Italia si allargherà ancora con incalcolabili danni sul tessuto sociale. L’alternativa è tra una rimodulazione della posizione debitoria con il governo e la chiusura per debiti della Sicilia.

La attuale maggioranza vuole rimanere a guardare?

Il Governo nazionale convochi al più presto un tavolo straordinario sulla Sicilia.

Lo afferma il deputato siciliano di Sinistra Italiana/LeU Erasmo Palazzotto.

Lo rende noto l’ufficio stampa gruppo parlamentare Liberi e Uguali

Roma, 1 febbraio 2019