Inserita in Cronaca il 31/01/2019 da Direttore Il Consiglio Comunale di Trapani si mobilita per aiutare la cittadinanza del Comune siciliano Aci Sant’Antonio Modifica date del comunicato sottostante A seguito della adesione di numerosi altri Consiglieri Comunali che in questo fine settimana hanno impegni improrogabili, slitta ai giorni 15 e 16 febbraio la missione della delegazione del Consiglio Comunale di Trapani in alcuni comuni terremotati della Sicilia orientale, che avrebbe dovuto avere luogo domani e dopodomani. La delegazione istituzionale si è ampliata con l´aggiunta di altri Consiglieri, e anche il programma è stato implementato: i Consiglieri comunali trapanesi visiteranno i Comuni di Aci Sant´Antonio e Acireale e incontreranno i rispettivi sindaci Orazio Caruso e Stefano Alì, oltre alle Amministrazioni e gli studenti.

