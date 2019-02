Inserita in Sport il 31/01/2019 da Direttore

Pall.Trapani: Sconfitta a Casale, 96-75 il finale

2B Control Trapani vs Novipiù Casale Monferrato 96-75





Parziali: (24-29; 29-13; 20-20; 23-13)





Novipiù Casale Monferrato: Denegri 19 (4/4, 2/3), Musso 18 (2/3, 4/7), Cesana 17 (1/3, 5/6), Italiano 13 (2/3, 2/3), Martinoni 9 (4/7, 0/2), Tinsley 9 (3/7, 1/2), Valentini 7 (2/3, 1/2), Pinkins 4 (1/5, 0/4), Battistini, Giovara, Banchero, Lazzeri ne.

Allenatore: Mattia Ferrari.

Assistenti: Andrea Valentini e Andrea Fabrizi.





2B Control Trapani: Clarke 14 (3/4, 1/7), Ayers 13 (2/5, 3/4), Renzi 12 (5/9, 0/2), Miaschi 10 (2/2, 2/5), Pullazi 9 (2/4, 1/3), Marulli 7 (1/6, 1/2), Mollura 5 (1/1, 0/2), Czumbel 4 (2/3), Artioli 1 (0/1 da tre), Nwohuocha (0/3).

Allenatore: Daniele Parente.

Assistente: Fabrizio Canella.





Arbitri: CIAGLIA GIANFRANCO di CASERTA (CE); PAZZAGLIA JACOPO di PESARO (PU); CENTONZA MICHELE di GROTTAMMARE (AP).





CASALE MONFERRATO. Trapani gioca molto bene per 15 minuti ma poi si spegne e perde in trasferta, per 96-75, al cospetto di un’ottima Junior Casale Monferrat. Casale nel secondo quarto ha realizzato il parziale della rimonta e del sorpasso (29-13) che, di fatto ha chiuso i giochi anzitempo. Tra i singoli segnaliamo la prova di Luca Cesana, man of the match con 17 punti, ma un importante apporto è stato dato da Denegri, Musso e Italiano, autori rispettivamente di 19, 18 e 13 punti.





1°Quarto: Coach Parente schiera il quintetto formato da Clarke, Miaschi, Ayers, Pullazi e Renzi. Ferrari risponde con Tinsley, Denegri, Cesana, Martinoni e Pinkins. Il primo canestro della partita è di Renzi a cui, però, risponde Pinkins con un’azione velocissima. Miaschi inizia bene la partita: mette a segno 7 punti in fila prima che Cesana metta la bomba che interrompe il parziale. Tante penetrazioni nella fase centrale del quarto con Clarke, Denegri e Ayers (5’ 9-13). Martinoni dopo un ottimo assist di Musso va a segno da sotto, ma Rotnei Clarke mette a segno un gioco da tre punti. Dopo il time-out di Ferrari, Pullazi fa uno su due in lunetta e poi Ayers con i piedi per terra mette una tripla su un bel assist di Renzi (7’ 11-20). Denegri attacca il ferro, Clarke fa due su due ai liberi ma, dopo un pick & roll, Martinoni punisce la difesa granata. Nel finale tanti canestri con la penetrazione rovesciata di Clarke, le due bombe di Musso, il canestro da sotto di Renzi e la tripla dal palleggio di Marulli ed infine il gioco da tre punti di Martinoni. Termina il primo quarto sul 24-29.





2°Quarto: Alla ripresa qualche palla di troppo persa per i granata. Mollura fa valere il proprio fisico e va a segno dal post basso e poi Czumbel realizza con la penetrazione. Nall’altra metà campo Italiano risponde dall’area, mentre Pullazi realizza dalla media distanza. Pinkins fa due su due in lunetta. Marulli mette un canestro molto difficile dai cinque metri, ma nell’azione difensiva commette il proprio terzo fallo (15’ 31-37). Dopo la penetrazione di Tinsley, Pullazi, dalla linea della carità, fa uno su due, ma Martinoni accorcia le distanze. Cesana impatta il punteggio con una tripla dall’angolo e quindi coach Parente chiama un nuovo time-out (17’ 38-38). Alla ripresa fallo antisportivo di Mollura che Casale capitalizza in pieno con il due su due in lunetta di Musso e poi con Denegri in pentrazione. Continua il blackout granata con Denegri, che mette una tripla, e poi con Musso in contropiede. Mollura dalla lunetta interrompe l’emorragia della 2B Control, ma Cesana, realizza una bomba. Nuovo attacco forzato per la Pallacanestro Trapani e altra tripla di Denegri. Allo scadere Renzi realizza dalla media. All’intervallo 53-42.





3°Quarto: Casale riprende da dove aveva finito, con le triple di Tinsley e Cesana. Pullazi fa cinque punti consecutivi, Clarke mette una bella penetrazione. Cesana riporta Casale sul più dodici, ma Renzi è preciso in lunetta. Casale Monferrato non sbaglia un colpo e Valentini realizza dal centro dell’area a cui, però, risponde Clarke con una tripla centrale. Denegri in reverse appoggia al tabellone e poi, con la tripla di Musso, Casale raggiunge il +14 (28’ 68-54). Nel finale Trapani cerca di accorciare le distanze grazie alla tripla di Ayers e ai tiri liberi di Artioli e Mollura, ma Valentini mette una bomba. Salva la frazione di gioco il buzzer beater da tre di Ayers. Al 30’ 73-62.





4°Quarto: Si riprende a giocare con i liberi di Italiano, ma Czumbel risponde con una bella penetrazione in slalom. Tinsley e Musso con determinazione attaccano il ferro e poi Italiano schiaccia il +17 (33’ 81-64). Dopo il time-out di Parente, Italiano mette un’altra tripla, che consegna la vittoria a Casale Monferrato. Gli ultimi cinque minuti della gara sono di garbage time. Termina 96-75.





DICHIARAZIONI





Daniele Parente (coach 2B Control Trapani): “Abbiamo disputato due partite in una. Fino al diciassettesimo eravamo abbastanza in controllo dopodiché abbiamo deciso di suicidarci con tre palle perse e un antisportivo. Lì abbiamo smesso di giocare, ognuno ha giocato in maniera egoista, pensando al proprio tabellino personale. Loro sono stati bravissimi ma noi non abbiamo più preso parte alla partita da cui siamo usciti troppo presto, in termini di intensità e voglia di giocare. Quello che si deve capire da questa sconfitta è che bisogna guadagnarsi il minutaggio ed è necessario allenarsi in maniera più produttiva”.





Mattia Ferrari (coach Novipiù Casale Monferrato): “Abbiamo ottenuto il massimo stasera: vittoria e ribaltamento della differenza canestri, erano i due massimi obiettivi che ci eravamo posti e li abbiamo raggiunti. Siamo usciti fuori dopo un inizio morbido della gara, dopo i 29 punti concessi nel primo quarto siamo riusciti a giocare anche una partita con un’ottima impronta difensiva. Abbiamo giocato un match vero a livello fisico e mentale, cosa non semplice dopo la sconfitta contro Siena”.





Casale Monferrato, 30/01/2018