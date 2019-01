Master M.A.S.V. - Manager delle Aziende del Settore Vitivinicolo - Pubblicato il bando, iscrizione entro l´11 Febbraio

Inserita in Cultura il 31/01/2019 da Direttore Master M.A.S.V. - Manager delle Aziende del Settore Vitivinicolo - Pubblicato il bando, iscrizione entro lŽ11 Febbraio Il Master di II livello dellŽUniversità degli Studi di Palermo giunge alla 15a edizione



CŽè tempo fino allŽ11 Febbraio 2019 per presentare la domanda di ammissione al master MASV – Alta formazione per Manager delle Aziende del Settore Vitivinicolo. Il Master - promosso dal Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche dell’Università di Palermo e coordinato da Sebastiano Torcivia - giunge alla 15a edizione. Negli anni ha formato più di 150 corsisti, molti dei quali ricoprono ruoli determinanti in aziende - vitivinicole e del settore agroalimentare - del panorama regionale e nazionale. Il master MASV si pone lŽobiettivo di formare studenti orientati a specializzarsi nelle principali aree gestionali: produzione (vigneto e cantina); logistica (supply chain management); marketing & communication (advertising, social media, branding, P.R., packs, enoturismo); commerciale (domestic market; export); amministrazione (controllo di gestione, finanza); strategia (direzione, governance). Il percorso formativo, della durata di un anno, è è articolato in lezioni frontali – di cui 50 ore di inglese specialistico con docente madrelingua - testimonianze manageriali, case histories, un intenso programma di visite aziendali, partecipazione a importanti fiere ed eventi di settore (Vinitaly, Sicilia en primeur), minicorso di analisi sensoriale e wine tasting, work experience. Il wine business è un settore in fase di espansione, e la filiera richiede figure sempre più specializzate.

DallŽaula allŽinserimento nel mondo del lavoro. Il master, facendo riferimento ad un network di aziende partner e di professionisti, facilita lŽinserimento in realtà aziendali. Il career service favorisce lŽincontro fra studenti e aziende o istituzioni ai fini dellŽattivazione dello stage al termine del percorso dŽaula.

Il master è rivolto a laureati con una forte motivazione a lavorare nella filiera vitivinicola e/o agroalimentare. In collaborazione con le aziende partners sono previsti assegni di ricerca come premi studio per progetti selezionati. Una serie di lezioni aperte alla città sono in programma lungo lŽanno accademico presso San Lorenzo Mercato a Palermo: dei talk durante i quali ex corsisti riportano le loro testimoniane aziendali, durante una degustazione delle etichette delle aziende che rappresentano. Il primo appuntamento è per Giovedì 31 Gennaio con le cantine: Tenute Orestiadi, Gibellina; Terre di Gratia – Camporeale; Azienda Agricola Rallo, Marsala. È possibile consultare il bando di ammissione su unipa.it o contattare lŽufficio comunicazione presso mastermasv@unipa.it - 091 6816943/ 348 5831018 [Link] https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialepostlauream/u.o.masterecorsidiperfezionamento/.content/documenti/Bando-Master-di-II-Livello-in-Manager-delle-Aziende-del-Settore-Vitivinicolo-A.A.-2018-2019.pdf?fbclid=IwAR3gw1xh4GRUx00VYN858qKrRUByZGetfEmBN36Dseq4ue7RMhIJwPirTTs