Inserita in Economia il 30/01/2019 da Direttore Finanziaria. Barbagallo: governo dimentica sostegno a terremotati Catania “Avevamo presentato alcuni emendamenti con una serie di misure a sostegno delle popolazioni del catanese colpite dai terremoti dei mesi scorsi che oltre ai danni a territorio ed infrastrutture e patrimonio architettonico e storico, hanno avuto pesanti conseguenze sull’economia in piena stagione turistica invernale. Gli emendamenti del Pd, che erano stati approvati nelle Commissioni di merito, sono stati bocciati dal governo e dalla maggioranza in Commissione Bilancio". Lo dice Anthony Barbagallo parlamentare regionale del Pd.

"Riproporremo le stesse norme in aula – aggiunge Barbagallo – insieme alle misure per contrastare gli inaccettabili tagli alla cultura, contenuti nella manovra del governo”.

