Inserita in Politica il 28/01/2019 da Direttore SICINDUSTRIA: TRAPANI, ELETTO IL DIRETTIVO DELLA SEZIONE MARMI CASTIGLIONE: “INFRASTRUTTURE ED EXPORT LE PRIORITÀ”



Trapani, 28 gennaio 2019 – Eletta la squadra che per il prossimo biennio affiancherà il neopresidente della sezione marmi di Sicindustria Trapani, Giovanni Castiglione: Salvatore Galati (Cava Galati) è il nuovo vice presidente. Gli altri componenti sono: Stefano Bica (Bi.Mar Import Export); Giovanni Cassarà (Castelmarmi); Francesco Casadei (Ducale Marmi) Francesco Pellegrino (Pellegrino Group); Vito Pellegrino (Sud Marmi); Vito Accardo (Universal Marmi); Giuseppe Vinci (Vinci Giuseppe & C s.n.c.). Export e infrastrutture al centro del programma del nuovo presidente della sezione marmi di Sicindustria Trapani, Giovanni Castiglione (Perla Marmi). “Il marmo – ha detto Castiglione – non può e non deve essere soltanto emergenza ma, oggi più che mai, è necessaria una programmazione e una pianificazione che ne comporti il rilancio a livello mondiale. Sarà un lavoro di squadra che metterà le aziende del settore nelle condizioni di poter stringere rapporti commerciali con nuovi Paesi. Non soltanto Arabia Saudita, Emirati Arabi e altri Stati dell’Asia Sud Occidentale ma, grazie alla promozione attraverso partecipazione a fiere e l’organizzazione di incoming, il nostro marmo sarà conosciuto anche da altri operatori commerciali che ne promuoveranno la vendita in nuovi mercati”. “I progetti di recupero ambientale – ha concluso il presidente Castiglione – saranno al centro delle azioni che questa nuova governance metterà in campo con il governo regionale per consentire agli imprenditori del settore marmo non soltanto di corrispondere il relativo contributo, ma di adoperarsi per la realizzazione degli stessi. Porre sul tavolo la questione ambientale porterà, inoltre, un consenso generale sulle concessioni delle cave perché i Comuni potranno trarre sviluppo ulteriore dallo sfruttamento dei propri giacimenti attraverso la conversione dei siti in attrazioni del territorio”.