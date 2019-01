BANCA MONTE DEI PASCHI: OLTRE 200 CANDIDATURE PER LA SECONDA EDIZIONE DI ´OFFICINA MPS´

Inserita in Economia il 28/01/2019 da Direttore

Siena, 28 gennaio 2019 – Per il secondo anno consecutivo sono oltre 200 le candidature arrivate per “Officina Mps”, l’iniziativa con la quale Banca Monte dei Paschi di Siena in partnership con Accenture si pone l’obiettivo di valorizzare le start up e le pmi ad alto contenuto tecnologico e innovativo. Il cliente è al centro di questa seconda edizione e le start up sono state chiamate a presentare proposte innovative orientate a trovare soluzioni evolute per soddisfare i bisogni bancari di due differenti categorie, le famiglie e le imprese.

Tra le start up che hanno presentato domanda attraverso il sito internet www.officina.mps.it, il 61% si è candidata per soluzioni bancarie a vantaggio delle imprese, mentre il 39% a favore dei privati. L’adesione da parte delle start up siciliane conferma la vivacità delle giovani realtà della regione, oltre la metà delle proposte della Sicilia proviene da Palermo.

Inizia adesso la fase di selezione e valutazione nella quale verranno individuati i 14 progetti dedicati a imprese e privati che le start up e le aziende innovative avranno la possibilità di sviluppare. Di concerto con il management di Banca Mps saranno identificate le applicazioni concrete al contesto della Banca delle innovazioni proposte in ottica di “co-progettazione” da realizzare in tempi rapidi.

Una collaborazione virtuosa che rappresenta un’occasione di crescita per tutte le parti coinvolte: le start up potranno verificare l’applicabilità dei loro progetti in un contesto reale, i professionisti di Mps avranno la possibilità di accrescere le loro competenze contaminandosi direttamente con chi fa innovazione, dando ulteriore impulso al percorso di cambiamento già avviato dalla Banca.