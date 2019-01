Inserita in Cronaca il 28/01/2019 da Direttore TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2019: SCADENZA 31 GENNAIO Il pagamento annuale della TOSAP (Tassa per l´Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) va effettuato entro il prossimo 31 gennaio 2019. E´ quanto comunica l´Ufficio Unico delle entrate comunali, a beneficio di quanti sono titolari di concessioni di suolo pubblico, compresi i passi carrai. Invariate le tariffe rispetto all´anno precedente, con facoltà di corrispondere l´importo dovuto - se superiore a 258,23 euro - in 4 rate senza interessi (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre), rispettando le suddette scadenze per non incorrere nelle sanzioni di legge. Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino postale (c/c n. 10953917 intestato al Comune di Marsala) o con bonifico bancario (IBAN:IT47R0760116400000010953917) Ulteriori informazioni: Ufficio TOSAP, via Garibaldi - tel.0923993281