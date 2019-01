Inserita in Sport il 28/01/2019 da Direttore L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC NELLA TOP TEN A SAN JUAN CON BELLETTI Dopo Venezuela e Gabon ecco l’Argentina: prosegue il fitto calendario d’inizio anno dei campioni d’Italia. E la partenza della Vuelta a San Juan, la gara a tappe argentina che si è aperta nella serata italiana di ieri e si chiuderà il 3 febbraio, ha visto l’Androni Giocattoli Sidermec subito e ancora protagonista.

Nella prima tappa San Juan-Pocito di 159 chilometri, terminata con una volata di gruppo segnata dal successo di Fernando Gaviria, è arrivato il decimo posto di Manuel Belletti, finito appena dietro a due corridori del calibro di Cavendish e Sagan.

I campioni d’Italia nella parte finale della tappa si sono visti a lungo in testa al plotone per tenere nelle posizioni migliori proprio Belletti.

Per l’Androni Giocattoli Sidermec, che ieri ha chiuso la Tropicale Amissa Bongo, si tratta dell’ennesimo piazzamento di uno dei suoi corridori nei dieci dell’ordine d’arrivo in questo inizio di stagione.

La corsa argentina, che è trasmessa in diretta su Eurosport, proseguirà oggi con la seconda tappa Chimbas-Peri Lago Punta Negra.