Libertas, deciso riscatto dopo due KO

Dopo i due ko consecutivi, il primo, tremendo, in casa dell’Orlandina Lab, arriva il riscatto per la Libertas che fin dalle prime battute mette in chiaro le cose sul terreno del Gravina. Pronti via e gli alcamesi conducono già per 7 a 0 grazie ai canestri di Tagliareni e Ciccio Genovese nonché alla prima bomba di una strepitosa serie firmata da Vukoja: per il diciottenne serbo, a fine match, un entusiasmante 6/7 da tre punti.

La resistenza degli etnei, apparsi sottotono atleticamente e un po’ frastornati da una vicenda personale che ha colpito il loro allenatore, è durata davvero poca. Rispetto alle altre trasferte, infatti, la Libertas ha cominciato la gara con un piglio davvero deciso, con la “fame di vittoria” negli occhi e con un lavoro difensivo assolutamente notevole.

Coach Ferrara, privo ancora una volta di Lollo Genovese e con Manfrè lasciato in panca perché febbricitante, ha quindi rivisto, fin dalle primissime battute sul “lynoleum” gravinese, il volto migliore della sua squadra, quello che ha permesso la strepitosa striscia di nove vittorie consecutive. Poi, nel secondo periodo, anche grazie all’ingresso in campo di Federico Manfrè (38 di febbre ma difesa perfetta, rimbalzi e ottimi movimenti in attacco), la partita è praticamente stata messa in ghiaccio nonostante il piccolo recupero di Gravina che dal -18 è risalito al – 15.

Nella terza frazione di gara la vice-capolista incrementa ancora e tocca +28: Dragna segna da due e mette anche due triple, Genovese orchestra bene in cabina di regia e supera la difesa aggressiva di Spina, Andrè recupera i suoi soliti rimbalzi e Agrusa conferma che in serie C può starci bene. Per quest’ultimo anche una spettacolare stoppatona.

Tutti scrivono punti a referto, tranne Accardo e Farina, e finisce 74 – 58 con un comprensibile calo di tensione in casa Libertas, nell’ultimo periodo, e un ritorno di fiamma per i padroni di casa impegnati a rendere il divario più accettabile.





Gravina - Libertas 58 - 74 (10-16, 19-28, 11-17, 18-13)

Gravina: Ferrara 6, La Mantia R. 7, La Mantia G. 7, Barbera 14, Spina 2, Santonocito 14, Genovesi, Alì 6, Renna, Saccà 2. Allenatore: Beppe Marchesano.

Alcamo: Tagliareni 6, Farina, Nicosia 2, Andrè 4, Piarchack 4, Vukoja 22, Manfrè 10, Dragna 12, Agrusa 4, Accardo, Genovese F. 10. Allenatore: Vincenzo Ferrara.

Punteggio progressivo: 10-16, 29-44, 40-61, 58-74

Alcamo, 28.01.2019