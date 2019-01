Inserita in Cultura il 26/01/2019 da Direttore Trapani - Biblioteca diocesana: storie per chi le vuole! I laboratori di lettura gratuita Mercoledì 30 gennaio e venerdì 1 febbraio si terranno i prossimi appuntamenti con i laboratori di lettura ad alta voce per i più piccoli presso la sezione Il Piccolo Principe della Biblioteca diocesana di Trapani (Seminario Vescovile via Cosenza, 90 ad Erice - Casa Santa).

Il tema scelto per i laboratori di lettura ad alta voce di questo mese è "Storie per chi le vuole": tante storie nuove per i piccoli utenti della Biblioteca, per chi ritorna dopo la pausa e per chi, invece, per la prima volta si appresta a vivere questa esperienza di ascolto.

Ai bambini dai 3 ai 5 anni sarà letta la storia “Tatiana struzza africana" di Rachel Chaundler; mentre i bambini dai 6 agli 8 anni ascolteranno "Le minestre magiche", di Claude Boujon.

Per i bambini dai 3 ai 5 anni il laboratorio si terrà dalle ore 16.00 alle ore 17.00 nei giorni di mercoledì e venerdì; per i bambini dai 6 agli 8 anni, invece, il laboratorio si terrà solo il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 19.00. La partecipazione è gratuita. Al termine dei laboratori è possibile anche richiedere in prestito volumi da leggere a casa.