SìAMO Mazara, manifestazione pubblica indetta per Domenica 24 Febbraio. In data odierna si è riunita l'Assemblea plenaria del Laboratorio civico ''SìAMO Mazara'' e, in vista della conclusione della campagna di ascolto dei quartieri, si è deliberato che DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 si terrà la manifestazione pubblica, con la quale il Laboratorio si presenterà ufficialmente alla cittadinanza.

Inoltre, in merito al comunicato stampa precedente, SìAMO MAZARA precisa che, il consigliere comunale Matteo Bommarito, pur guardando con molta attenzione al progetto del laboratorio e al percorso svolto, non ha ancora formalizzato la sua adesione.

Infine, si comunica che “SìAMO Mazara” ha già avviato un confronto con il Comitato civico ‘’Inizia Ora’’ ma, contestualmente, ha intrapreso una interlocuzione con il raggruppamento composto da “Osservatorio Politico” e da “La forza dei fatti”, al fine di trovare una condivisione sul progetto civico e amministrativo.

Mazara del Vallo, 26/01/2019