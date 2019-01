Inserita in Sport il 20/01/2019 da Direttore

Pall.Trapani: vittoria di autorità, 97-83 il finale

2B Control Trapani vs Benacquista Ass. Latina: 97-83





Parziali: (18-10; 43-40; 71-55; 97-83)





2B Control Trapani: Pullazi 29 (7/8, 3/4), Renzi 18 (4/10, 2/6), Marulli 14 (3/3, 2/4), Clarke 13 (1/3, 3/9), Ayers 13 (2/3, 2/4), Nwohuocha 7 (3/6), Basciano 2 (1/1, 0/1), Mollura 1 (0/1), Miaschi (0/3, 0/1), Czumbel (0/1), Tartamella, Artioli ne.

Allenatore: Daniele Parente.

Assistente: Fabrizio Canella.





Benacquista Assicurazioni Latina: Carlson 23 (4/8, 4/8), Baldassarre 13 (5/7, 1/5), Tavernelli 12 (2/2, 2/4), Lawrence 11 (3/5, 1/3), Fabi 8 (1/5, 2/6), Allodi 8 (3/4), Cassese 6 (2/2, 0/1), Cucci 2 (0/3, 0/1), Di Bonaventura, Jovovic ne, Cavallo ne.

Allenatore: Franco Gramenzi.

Assistente: Giuseppe Di Manno.





Arbitri: Ursi, Costa, Capozziello.

Media: Diretta live streaming su LNP TV. Diretta radiofonica su Radio 102 (102.0, 100.1, 95.5 Mhz).

Spettatori: 2500 circa.





TRAPANI. Al PalaConad i granata di coach Parente strappano una vittoria di autorità contro Latina riuscendo a portare a proprio favore anche la differenza canestri negli scontri diretti (92-88 per Latina all’andata): 97-83 il finale. Dopo i primi due quarti all’insegna dell’equilibrio (43-40 al 20’), nella terza frazione i padroni di casa, imprimendo un ritmo asfissiante in difesa, si portano sul +16 (71-55 al 30’). Nell’ultimo quarto i granata amministrano il vantaggio e Latina non riesce a rimontare. Tra i singoli prova sublime di Pullazi che realizza 29 punti con 16 rimbalzi.





1°Quarto: Coach Parente schiera il quintetto formato da Clarke, Miaschi, Ayers, Pullazi e Renzi. Gramenzi risponde con Tavernelli, Lawrence, Carlson, Baldassarre e Cucci. Il primo canestro è di Carlson ma risponde Renzi con 2 bombe di fila (6-2). Tavernelli realizza da oltre l’arco prima del 2/2 ai liberi di Pullazi (8-5). Pullazi va a segno da sotto prima della tripla di Clarke (13-5). Botta e risposta dai 6.75 fra Tavernelli e Pullazi. Dopo il canestro di Lawrence, Pullazi realizza 2 liberi (18-10). Baldassarre segna 4 punti di fila prima del 2/2 dalla lunetta di Renzi (20-14 a 4’ dal termine). Allodi e Baldassare rispondono al canestro di Nwohuocha (22-18). Dopo i 2 liberi di Tavernelli, Clarke segna da 3. Nel finale realizzano Baldassarre e Lawrence: 25-24 al 10’.





2°Quarto: Al primo canestro di Marulli, segue il jump di Ayers (29-24). Carlson e Fabi segnano da 3 per il +1 di Latina (29-30). Dopo il canestro di Fabi, coach Parente chiede la sospensione (29-32). Non si segna per un paio di minuti: time out per coach Gramenzi quando mancano 5’. Ayers sigla il pareggio ma Carlson, da sotto, riporta in vantaggio Latina. Marulli segna da 3 prima dei 2 canestri di Allodi. La tripla di Pullazi e la penetrazione di Marulli portano Trapani sul 40-38. Ayers conclude un gioco da 3 punti prima della penetrazione vincente di Tavernelli: time out per coach Parente quando mancano 12’’. Nell’ultima azione Trapani non realizza: 43-40 al 20’.





3°Quarto: Il primo canestro è di Fabi (da 3) ma risponde subito Renzi con un gancio (45-43). Renzi conclude il contropiede e Pullazi realizza da sotto: 49-43 a 7’ dalla fine e time out per coach Gramenzi. Pullazi colpisce 2 volte in transizione (53-43). Renzi schiaccia dopo uno splendido movimento in post basso prima della tripla di Clarke che vale il +15 (58-43) e costringe Gramenzi al time out a 5’ dal termine. Dopo il canestro di Pulazi da sotto, Carlson segna da 3, ma lo stesso Pullazi replica dalla distanza (63-46). Cassese realizza da sotto prima del 2/2 di Carlson dalla lunetta. Pullazi manda a bersaglio 2 tiri liberi ma Cassese conclude in contropiede (65-52). Marulli realizza da oltre l’arco ma Carlson risponde subito con un gioco da 3 punti. Nwohuocha conclude un 2+1: 71-55 al 30’.





4°Quarto: Dopo i 2 liberi di Allodi realliza Nwohuocha. Lawrence segna 5 punti in fila prima del tiro libero di Mollura (74-62). Botta e risposta dalla media fra Baldassarre e Pullazi. Dopo i 2 liberi di Lawrence, Clarke, Marulli e Renzi realizzano 2 liberi a testa: 82-66 a 4’30’’ dalla fine. Clarke realizza in penetrazione: 84-66 a 4’ dal termine e sospensione per coach Gramenzi. Baldassarre segna dai 6.75 ma Marulli risponde col jump dalla media. Tavernelli segna altri 2 punti. Ayers e Cucci sono precisi dai liberi (88-73). Cucci segna in transizione ma Ayers piazza la bomba del 91-75 a 1’ dalla fine. Finisce 97-83.





DICHIARAZIONI





Daniele Parente (coach 2B Control Trapani): “La partita è stata molto complicata poiché Latina è una squadra che gioca in maniera efficace e con un basket di alto livello. Sono molto contento della prova difensiva perché siamo riusciti a controllare la lotta a rimbalzo e questo ci ha permesso di correre in transizione. La nostra squadra non può prescindere dall’entusiasmo ma adesso bisogna proseguire su questa strada senza montarci la testa”.





Franco Gramenzi (coach Benacquista Ass. Latina): “Dato il risultato non possiamo che fare i complimenti agli avversari: abbiamo commesso troppi errori. Nella prima parte di gara potevamo avere qualche punto di vantaggio ma abbiamo concesso troppi rimbalzi in attacco e, alla fine, è la statistica che ci ha più penalizzato. Nella terza frazione abbiamo attaccato solo col tiro da 3 punti e ci siamo esposti al loro contropiede. Forse abbiamo pagato il turno infrasettimanale dove abbiamo speso tante energie”.