Inserita in Sport il 20/01/2019 da Direttore ECCO L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC PER LA TROPICALE AMISSA BONGO Appena il tempo per tracciare il bilancio della prima uscita stagionale in Venezuela e per l’Androni Giocattoli Sidermec è già tempo di tornare in gara. Domani, infatti, scatta la Tropicale Amissa Bongo in Gabon.

Alla più importante corsa del continente africano debutteranno in questo 2019 altri sei corridori della rosa dei campioni d’Italia, dopo il sestetto che ha esordito in Sudamerica. Diretti in ammiraglia dal diesse Giovanni Ellena, al via con i dorsali dall’11 al 16 ci saranno Matteo Pelucchi, Alessandro Bisolti, Matteo Busato, Marco Frapporti, Matteo Spreafico e Andrea Vendrame. Per Pelucchi e Busato si tratterà della prima ufficiale con la maglia dell’Androni Giocattoli Sidermec.

La corsa africana (categoria 2.1), giunta alla 14ª edizione, si svilupperà su sette tappe dal 21 al 27 gennaio. Non dovrebbero mancare le occasioni per i velocisti: proprio Pelucchi in questo senso sarà l’uomo faro del team. La prima frazione, 100 chilometri da Bongoville a Moanda terminerà con uno strappo di poco più di due chilometri e mezzo al 5,5 per cento di pendenza.

Al via, tra le altre, ci saranno tre formazioni Professional francesi. L’Androni Giocattoli Sidermec sarà l’unica squadra italiana.