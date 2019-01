Inserita in Sport il 18/01/2019 da Direttore I.C. ´Lombardo Radice Pappalardo´ di Castelvetrano - Successo per il Torneo di palla rilanciata, Lunedì 14 gennaio 2019 ha avuto luogo la fase finale del “Torneo di palla rilanciata”, manifestazione organizzata dall’I.C. “Lombardo Radice Pappalardo” di Castelvetrano, giunta quest’anno alla sua XIV edizione. L’iniziativa, svoltasi nella palestra del Plesso “V. Pappalardo”, ha visto protagonisti gli alunni di tutte le classi quinte delle scuole primarie della città, riscuotendo grande successo tra i partecipanti. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata la classe V sez. E del 2° Circolo Didattico “Ruggero Settimo”, mentre seconda e terza classificata sono state rispettivamente le classi V sez. B del Plesso “G. Lombardo Radice” e V sez. A dell’I.C. “Capuana Pardo”. Il torneo, promosso annualmente nell’intento di educare gli studenti ai valori dello sport, sensibilizzando gli stessi a principi fondamentali per la convivenza civile, quali il gioco di squadra, la lealtà e il rispetto reciproco, rientra tra i progetti di ampliamento dell’offerta formativa dell’I.C. “Lombardo Radice Pappalardo”.

Grande la soddisfazione del Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Rosa Barone, che ha voluto ringraziare i giovanissimi atleti di tutti i plessi degli Istituti aderenti per l’impegno e il fair play mostrati nello svolgimento delle gare, i docenti coinvolti nell’organizzazione e i colleghi Dirigenti che, ancora una volta, hanno appoggiato il progetto, permettendone l’ottima riuscita. Un ringraziamento doveroso, infine, ai genitori che hanno seguito con interesse e partecipazione le gesta sportive dei propri figli.