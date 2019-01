Inserita in Sport il 18/01/2019 da Direttore Poco più di un anno dopo Alessio Sundas torna a tendere una mano ad Enrico Preziosi. Dopo la proposta avanzata nellŽautunno 2017 di aiutarlo nellŽallora tentativo di vendita del Genoa operato dallŽimprenditore irpino, lŽagente FIFA rinnova il suo intento di trovare nuove forze finanziarie per il Grifone: "Recentemente sono entrato in contatto con un ricco imprenditore italiano che opera nel settore dellŽabbigliamento ma di cui per privacy non voglio fare il nome - spiega Sundas - costui mi ha svelato il suo desiderio di investire in maniera importante nel mondo del calcio. Per calore e tradizione sono convinto che il suo profilo si sposi alla perfezione con il Genoa, un club storico per il quale questa persona potrebbe davvero fare molto affiancando il presidente Preziosi e garantendogli una partecipazione economica sostanziosa da utilizzare sul mercato".

LŽidea di Sundas che da anni gestisce la Sport Man, azienda specializzata nella procura di calciatori e nellŽindividuazione di sponsorizzazioni e transazioni finanziarie per società sportive, sarebbe quella di affiancare un partner affidabile e ambizioso a Preziosi. "Il progetto iniziale sarebbe quello - conferma lŽagente Fifa - ma non escludo che alla luce della volontà di Preziosi spesso ribadita di voler cedere prima o poi la guida del club, questa persona non possa subentrargli in toto".