Inserita in Sport il 18/01/2019 da Direttore Soci della SSD Marsala Calcio a R.L. I sottoscritti, sicuri che il signor Cottone accoglierà con entusiasmo la proposta, anche per dare ancora più certezza ai giocatori e ai numerosi tifosi che hanno a cuore le sorti della società, precisano che la cessione sarà effettuata nel rispetto dello statuto sociale che prevede il diritto di prelazione per gli altri soci.

Pertanto, l’accettazione della proposta da parte del signor Cottone sarà notificata agli altri soci non sottoscrittori del presente documento, affinché possano avvalersi del diritto di prelazione, se interessati.

Forza Marsala.

I soci della SSD Marsala Calcio a R.L. - in ordine alfabetico – - Alagna Claudio - Bonafede Giuseppe - Bonafede Ignazio - Canino Fabrizio - Clemente Giuseppe - Colla Andrea - Conticelli Salvatore - Domingo Vincenzo Eugenio - Mistretta Antonio - Parrinello Antonino - Pugliese Francesco - Tortorici Felice