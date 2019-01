Inserita in Sport il 18/01/2019 da Direttore Pall.Trapani: Le parole di coach Parente in conferenza stampa Conferenza Stampa pregara



Si è svolta questo pomeriggio, con inizio alle ore 17.00, presso la sala stampa Cacco Benvenuti del Pala Conad, la conferenza stampa pre-gara della 2B Control Trapani. E´ stata presentata la partita contro la Benacquista Assicurazioni Latina, valida per la diciassettesima giornata della Serie A2 Old Wild West girone Ovest. Ha risposto alle domande dei giornalisti presenti il coach della Pallacanestro Trapani Daniele Parente.

Daniele Parente (coach 2B Control Trapani): “La storia del campionato ci dice che quasi nessuna squadra riesce a vincere tante partite consecutive, l’equilibrio regna sovrano. Le squadre si stanno rafforzando e risulta ancora difficile capire per quale obiettivo si lotta. Noi siamo reduci da una buona partita ma non dobbiamo pensare che una vittoria in trasferta possa cambiare il nostro modo di pensare e di lavorare. Latina è la squadra che tira meglio da 3 punti, è il miglior attacco del campionato e gioca benissimo senza palla poiché ci sono 5 giocatori perennemente in movimento. Con l’innesto di Cucci hanno 4 lunghi mobili e tantissime alternative. E’ una squadra unica nel suo genere ed è difficile preparare la partita, soprattutto in difesa. Da parte nostra dovremo essere concentrati e connessi per 40 minuti poiché Latina ti punisce ad ogni distrazione ed il rischio di subire dei break pesanti è reale. Gramenzi, che è un veterano di questo campionato, con la sua bravura ed esperienza, ha allestito un sistema eccellente e difficile da affrontare. Sono contento che la nostra panchina stia dando un grande contributo. I giovani stanno facendo ottimi progressi ma non si devono accontentare e devono lavorare sulla costanza, sfruttando la grande occasione che stanno vivendo. Il dato sul plus-minus, come quello dell’efficienza dei quintetti, cambia da partita a partita. Entrambi sono molto utili da analizzare durante l’intervallo per capire quale è il quintetto che ti da dei vantaggi, l’obiettivo è sempre quello di garantire il giusto equilibrio. Nwohuocha sa bene cosa ci deve dare in termini di intensità e di difesa, sta lavorando tanto, con passione ed umiltà, e sono sicuro che non potrà far altro che migliorare ancora”.