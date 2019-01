Inserita in Politica il 13/01/2019 da Direttore Lega, domani 14 gennaio a Marsala alle 10,30 conferenza stampa sul piano di rilancio per Birgi Lunedì 14 gennaio alle ore 10,30 a Marsala, complesso monumentale San Pietro, si terrà la conferenza stampa per presentare "Il progetto della Lega per il rilancio dell´aeroporto di Trapani".

Ad illustrare tecnicamente il progetto per Birgi sarà Salvatore Ombra, ex presidente di Airgest. Interverranno Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali della Lega; Tommaso Dragotto, imprenditore di successo alla guida della Sicily by car, società di autonoleggio presente negli aeroporti di tutta Italia; il deputato della Lega Leonardo Tarantino, componente della commissione Finanze, e Andrea Cassani, sindaco di Gallarate, comune che con l´aeroporto di Malpensa ha vissuto e vive momenti complessi, simili se non più drammatici rispetto a quelli di Birgi.