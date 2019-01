Inserita in Tempo libero il 12/01/2019 da Direttore Palabackstage. Alla ricerca dei talenti del futuro il 13 gennaio con Cocò Gulotta al Palab di Palermo PALABACKTAGE AL PALAB Si cercano nuovi talenti il 13 gennaio e tutte le domeniche con Cocò Gulotta al locale del centro storico di Palermo



Una nuova e originale occasione per chi si sente e vuole e diventare artista, con la benedizione dei professionisti del settore.

Si cercano nuovi talenti pronti a salire sul palco domenica 13 gennaio alle 21 in occasione di Palabackstage, la nuova idea del “cantattore” Cocò Gulotta, sempre alla ricerca degli artisti del futuro. Alle 21 al Palab in piazzetta del Fondaco.

Non una gara, ma una vera e propria occasione di confrontare allievi, maestri e pubblico, per dare il via a delle “prime volte” sul palco, senza paure e senza ansia da prestazione.

Cantanti, attori, musicisti, potranno liberi di salire sul palco e mostrare le loro capacità, con Cocò Gulotta a presentarli, introdurli, entusiasmarli e proteggerli.

Per ulteriori informazioni potrete rivolgervi a Cocò Gulotta o scrivendo a coco.gulotta@gmail.com o telefonando al 3312307416.



Per prenotare un tavolo o chiedere informazioni telefonare al 320 904 0746. Per contattare chi si occupa della direzione artistica telefonare al 339 219 3004. La pagina Facebook da oltre 16 mila follower è: https://www.facebook.com/PALAB-304935441195/?fref=ts.