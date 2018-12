Inserita in Economia il 28/12/2018 da Direttore Sicilia. Lupo: su esercizio provvisorio governo costretto a dietrofront “Il governo Musumeci ha fallito l’obiettivo,mille volte dichiarato, di approvare Bilancio e Legge di Stabilità entro l’anno ed è stato pertanto costretto a fare dietrofront e presentare l’esercizio provvisorio. Non farlo, avrebbe messo a rischio i conti della Regione e sarebbe stata una grave inadempienza di legge, così come avevamo detto ieri, prima in conferenza dei capigruppo e poi in aula”. Lo ha detto incontrando i giornalisti nella sala stampa dell’Ars il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo.

“Certamente sorprende - conclude Lupo - che nelle ultime 24 ore il governo regionale abbia cambiato più volte opinione sulla necessità di approvare l’esercizio provvisorio. Ciò dimostra che il governo Musumeci non solo non ha una maggioranza ma neppure una linea politica”.

