Inserita in Sport il 18/11/2018 da Direttore Federugby Sicilia - Risultati 18 novembre 2018 Risultati squadre siciliane



Campionato nazionale Serie A - Girone 3

Prossimo turno - 02/12/2018



Amatori Catania - Amatori Alghero



Campionato nazionale Serie B - Girone 3

Sesta giornata di andata - 18/11/2018



CUS Catania - Rugby Roma 32 - 29

Arechi Rugby - CLC Messina 10 - 18



Prossimo turno - 02/12/2018



Arvalia Villa Pamphili - CUS Catania

CLC Messina - Avezzano Rugby



Campionato nazionale Under 18 élite

Prossimo turno - 25/11/2018



CUS Catania - U.R. Capitolina



Campionato nazionale Serie C - Girone 1

Girone H - Pool 3

Terza giornata di ritorno - 18/11/2018



CAS Reggio C. - Briganti Librino CT 27 - 10

Amatori CT 1963 - Ragusa Union 17 - 18



CLASSIFICA ALLA TERZA GIORNATA DI RITORNO



Ragusa Union 20*

Amatori CT 1963 10**

CAS Reggio C. 09*

Briganti Librino CT 05**



*Una partita in meno

**Due partite in meno



Prossimo turno - 09/12/2018



Semifinali di andata



Campionato regionale Serie C - Girone 2

Pool A

Prima giornata di ritorno - 18/11/2018



Vittoria Rugby - Nissa Rugby 00 - 52

Syrako Rugby - Amatori Catania Rinviata al 25/11/2018



Ha riposato: Fenix Belpasso



CLASSIFICA ALLA PRIMA GIORNATA DI RITORNO



Amatori Catania 18*

Nissa Rugby 17

Syrako Rugby 13*

Fenix Belpasso 02

Vittoria Rugby 00



*Una partita in meno



Fenix Belpasso e Syrako Rugby 4 punti di penalizzazione



Prossimo turno - 02/12/2018



Syrako Rugby - Vittoria Rugby

Amatori Catania - Fenix Belpasso



Riposa: Nissa Rugby



Campionato regionale Serie C - Girone 2

Pool B

Prima giornata di ritorno - 18/11/2018



Rugby Palermo - CUS Catania 40 - 00



Ha riposato: C.R. Barcellona



CLASSIFICA ALLA PRIMA GIORNATA DI RITORNO



Rugby Palermo 15

C.R. Barcellona 05

CUS Catania 00



Prossimo turno - 09/12/2018



C.R. Barcellona - CUS Catania



Riposa: Rugby Palermo



Campionato regionale Under 18

Quarta giornata di andata - 18/11/2018



Amatori CT 1963- CLC Messina Rinviata al 23/12/2018

Amatori Catania - XV R.S.O. Rinviata al 13/01/2019

CAS Reggio C. - Briganti Librino CT Rinviata

San Gregorio - Ragusa Union 14 - 13



CLASSIFICA ALLA QUARTA GIORNATA DI ANDATA



Ragusa Union 16

San Gregorio 14

CLC Messina 09**

CAS Reggio C. 05**

Briganti Librino CT 05**

Amatori CT 1963 05*

XV R.S.O. 00**

Amatori Catania 00*



*Una partita in meno

**Due partite in meno



Prossimo turno - 02/12/2018



CLC Messina - Briganti Librino CT

Ragusa Union - Amatori Catania

San Gregorio - Amatori CT 1963

XV R.S.O. - CAS Reggio C.



Campionato regionale Under 16 - girone 1

Terza giornata di ritorno - 18/11/2018



Briganti Librino CT - XV R.S.O. N.D.

San Gregorio - CUS Catania 20 - 00 per rinuncia CUS Catania



CLASSIFICA ALLA TERZA GIORNATA DI RITORNO



San Gregorio 30

CUS Catania 10

XV Rugby Sicilia Occidentale 06**

Briganti Librino CT 01**



**Due partite in meno



CUS Catania 4 punti di penalizzazione



Campionato regionale Under 16 - girone 2

Terza giornata di ritorno - 18/11/2018



Lions Messina - CAS Reggio Calabria 43 - 12

CLC Messina - C.R. Barcellona 83 - 00



CLASSIFICA ALLA TERZA GIORNATA DI RITORNO



CLC Messina 25*

C.R. Barcellona 14

CAS Reggio Calabria 10*

Lions Messina 05



*Una partita in meno



Campionato regionale Under 16 - girone 3

Terza giornata di ritorno - 18/11/2018



Ragusa Union - Amatori CT 1963 10 - 33



Riposa: Amatori Catania



CLASSIFICA ALLA TERZA GIORNATA DI RITORNO



Amatori CT 1963 19

Amatori Catania 09

Ragusa Union 04



Coppa Italia Donne - Girone Sicilia

Quarta giornata - 18/11/2018

Ragusa - Campo Nuovo



Seniores

Ragusa Union - Cerbere Nissa CL 20 - 00

Amatori Ladies Catania - Amatori CT 1963 67 - 07

Ragusa Union - Amatori Ladies Catania 42 - 26

Ragusa Union – Amatori Catania 1963 82 - 07

Amatori CT 1963 - Cerbere Nissa CL 20 - 00

Amatori Ladies Catania - Cerbere Nissa CL 20 - 00



Salvo errori di digitazione e successiva omologazione.