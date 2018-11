Inserita in Cultura il 12/11/2018 da Direttore

Dopo il grande successo dell’inaugurazione, il 13 novembre 2018 riprendono gli spettacoli della nuova stagione di Teatro Ragazzi Padova. Il programma di novembre

La coinvolgente interpretazione della fiaba di Cappuccetto Rosso ha inaugurato la nuova stagione di Teatro Ragazzi Padova. Il Teatro Comunale Verdi di Padova, sede dello spettacolo, ha accolto un grande numero di entusiasti bambini ed insegnanti che hanno assistito attenti e coinvolti alla storia portata in scena dalla compagnia La Luna nel letto.





Archiviata con grande successo la prima data, ora si prosegue con un intenso e affascinante mese di novembre, denso di spettacoli e novità. Questi i titoli in programma: MU LAN E IL DRAGO della Compagnia Teatro dei Colori di Avezzano (AQ), PICABLO DEDICATO A PABLO PICASSO (Tam Teatromusica riconosciuta dal Mibac), I GRANDI CLASSICI RACCONTATI AI RAGAZZI di David Conati e Tam Bottega d’Arte (Tam Teatromusica).





La nuova stagione di TEATRO RAGAZZI DEL COMUNE DI PADOVA si articola in 32 appuntamenti che coinvolgeranno quasi 8000 ragazzi. Un programma composto da 19 diversi spettacoli di compagnie teatrali professionali del panorama nazionale, 3 progetti speciali, per portare l’esperienza del teatro dall´infanzia alle scuole superiori di Padova e territorio. Tutti gli spettacoli sono programmati all´interno dell´orario scolastico dalle scuole per l´infanzia alle superiori per favorire la partecipazione degli studenti.





L’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova ha dunque confermato la stagione TEATRO RAGAZZI PADOVA 2018-2019, in continuità e con il tradizionale direttore artistico Antonio Panzuto (attore e scenografo padovano che fa parte di Tam Bottega d’Arte) con la collaborazione di Flavia Bussolotto e la pluriennale esperienza artistica e culturale di Tam Teatromusica (riconosciuta dal MIBAC) che cura anche l’organizzazione generale del programma. La rassegna collabora con: Teatro Stabile del Veneto, VIVIPADOVA Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova, Istituto Comprensivo Statale “Donatello”, Agiscuola Trevenezie, Intesa SanPaolo.





“L’avvio di ogni nuovo anno scolastico porta novità e conferme. Tra queste ultime voglio segnalare, come tradizione di qualità che rinnova costantemente la sua proposta, guidata da coerenza artistica e educativa, questa stagione di Teatro Ragazzi. Una stagione capace di coinvolgere sempre oltre ottomila tra alunni e insegnanti con un programma di indiscussa qualità”, ha precisato l’Assessore alla Cultura del Comune di Padova Andrea Colasio.





Il programma, “intessuto con il filo tematico della Fiaba” come segnala Antonio Panzuto, è una ponderata selezione di spettacoli tra i migliori e premiati della produzione teatrale professionale nazionale, con contenuti di interesse educativo, pedagogico o propedeutico ai percorsi di conoscenza e di crescita propri dei periodi e delle età scolastiche. Gli appuntamenti, infatti, sono proposti diversificando le fasce d’età per cui sono stati creati. Andranno in scena in spazi diversi della città: sia nel centro storico (Teatro Comunale G. Verdi) che in altre aree di Padova (Piccolo Teatro Don Bosco, Cinema Teatro Rex, Auditorium Ex Copernico, Atelier Panzuto) e … anche nelle scuole.





MU LAN E IL DRAGO della Compagnia Teatro dei Colori di Avezzano (AQ) in programma il 13 e 14 novembre alle ore 10 al Piccolo Teatro Don Bosco è un lavoro elaborato da Valentina Ciaccia (testo, regia e spazio) con gli animatori e mimi Maddalena Celentano, Valentina Franciosi, Andrea Tufo, Barbara Giuliani. Le figure sono di Gabriele Ciaccia, costumi e maschere Bartolomeo Giusti e produzione Gabriella Montuori. Dall’epica dell’antica Cina, la storia della coraggiosa principessa Mu Lan (accompagnata da due simpatici amici, il Grillo e il Draghetto) diventa il pretesto per raccontare una grande civiltà con i suoi valori e la sua cultura spettacolare. Il Teatro dei Colori nasce nel 1987 ad Avezzano (AQ) sotto la Direzione Artistica di Gabriele Ciaccia. La Compagnia gode del riconoscimento del Ministero come struttura professionale in ambito nazionale dal 1987. Organizza rassegne sul territorio abruzzese in collaborazione con la Provincia di L’Aquila.





Dal ‘96 ha attivato il “Centro di produzione, ricerca e pedagogia nello spettacolo”.





PICABLO DEDICATO A PABLO PICASSO di Tam Teatromusica (riconosciuta dal Mibac) è in programma il 21 novembre al Piccolo Teatro Don Bosco alle ore 10 in occasione della giornata dedicata alla musica e all’arte.





Lo spettacolo è una ideazione di Michele Sambin su scrittura di Pierangela Allegro, interpretrato da Flavia Bussolotto, Alessandro Martinello. Composizione ed esecuzione musiche Michele Sambin; postproduzione suoni Kole Laca, Luca Scapellato, Davide Sambin; video animazione Raffaella Rivi; costumi e foto Claudia Fabris; sistemi interattivi Alessandro Martinello, Luca Scapellato; regia, scene, immagini Michele Sambin; produzione Tam Teatromusica. Nello studio del pittore i quadri prendono vita, vengono interpretati, abitati e trasformati. Giocano tra loro i due protagonisti manipolano, ricompongono, reinterpretano, danno vita scenica ai tanti quadri dipinti da Picasso. Tam Teatromusica è una compagnia fondata a Padova nel 1980. Nella sua ricerca teatrale rivolta all’infanzia privilegia, rispetto all’uso della parola, la composizione di immagine e suono, dando forma a una narrazione aperta che si pone l’obiettivo di stimolare l’immaginazione dei bambini e di coinvolgere i sensi nella comprensione del racconto.





Il 28 e 29 novembre al Cinema Teatro Rex parte invece il progetto speciale I GRANDI CLASSICI RACCONTATI AI RAGAZZI per le scuole Secondarie di Primo grado. Le lezioni comico-teatrali sono proposte da David Conati (Tam Bottega d´Arte) con la collaborazione di Cikale Operose e presenteranno “O.D.I.S.S.E.A.”, “I.N.F.E.R.N.O.”e “I P.R.O.M.E.S.S.I. S.P.O.S.I.”. Conati si cimenta con la riscrittura, fedele nella sostanza, ma rinnovata nella forma, di tre grandi classici della letteratura, tre pietre miliari tradotte per i ragazzi senza farne una parodia.





Potremmo chiamarlo restyling perché riscrivere in chiave ironica e leggera i grandi classici non è una mancanza di rispetto per tali opere, ma serve a farne capire meglio ai ragazzi la grandezza, accompagnandoli nella loro comprensione in modo avvincente, divertente e didattico.





David Conati autore e compositore, ha lavorato con Tito Schipa jr, Gino e Michele, Mogol. Ha scritto oltre un centinaio di testi teatrali, molti per ragazzi, alcuni premiati a importanti festival nazionali. Ha pubblicato con Einaudi e collabora con il Gruppo Editoriale Raffaello, Melamusic, Edizioni Paoline, Edizioni Sonda, Edizioni Corsare, Coccolebooks per i quali ha scritto molti testi. Due volte finalista al premio Bancarellino, nel 2016 ha vinto il Premio Letterario Nazionale Città di Mesagne, sezione ragazzi.





Nel nuovo anno, da gennaio, un denso cartellone con più di venti appuntamenti tra cui GIARDINI DI PLASTICA (Cantieri Teatrali Koreja), FIABESCA (Tam Teatromusica), LA TESTA NEL PALLONE (Teatro Invito), L’ALBERO DELLA MEMORIA (Catalyst per la Giornata della Memoria).

Gli spettacoli sono proposti con tariffe 5 euro, 6 euro e 7 euro. A due insegnanti per classe l´ingresso è offerto gratuitamente.









e-mail: tam.comunicazione@gmail.com - teatroragazzipadova@gmail.com

web: teatroragazzipadova.tamteatromusica.it

facebook: Teatro Ragazzi Padova /instagram: teatroragazzipadova