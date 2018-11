-Come foglie al vento- Personale d´Arte Moderna e Contemporanea del Maestro Vito Gurrado

Inserita in Cultura il 12/11/2018 da Direttore -Come foglie al vento- Personale dŽArte Moderna e Contemporanea del Maestro Vito Gurrado COMANDO CARABINIERI UNITAŽ FORESTALI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI "Come foglie al vento" Personale dŽArte Moderna e Contemporanea del Maestro Vito Gurrado Sala Serviana - Via Antonio Salandra, 44 Roma Inaugurazione il 16 novembre. La mostra rimarrà aperta, ad ingresso libero, fino al 23



NellŽambito delle iniziative aperte al pubblico organizzate dal Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari Carabinieri, il 16 novembre, alle ore 17:00, presso la Sala Serviana in via Antonio Salandra 44 a Roma, sarà inaugurata la mostra del maestro Vito Gurrado, conclamato artista poliedrico di fama internazionale e referente regionale per lŽAssociazione Nazionale di Azione Sociale (Puglia), ente del terzo settore che si occupa di volontariato, protezione civile e promozione del lavoro tra i giovani.

"Come foglie al vento" è il titolo evocativo scelto per lŽiniziativa, che propone 18 opere pittoriche, 10 sculture e 18 gioielli dŽautore (meglio noti dalla critica quali micro sculture indossabili), tratte dalla vasta e variegata collezione dellŽartista che si è cimentato in vari campi, fin dalla più giovane età.

Scultore, pittore, designer ed orafo, Gurrado utilizza tecniche e materiali diversi, seguendo un percorso del tutto personale nonchè frutto di incessante ricerca e sperimentazione. Il tema prescelto ruota intorno al concetto della caducità umana, ma anche alla fragilità degli ecosistemi, spesso minacciati o distrutti dallŽuomo.

Attento ai temi sociali, il Maestro Gurrado ha offerto gratuitamente la sua arte come strumento concreto a sostegno della ricerca scientifica contro patologie rare e neurodegenerative, mediante aste di beneficenza e nellŽambito di campagne di sensibilizzazione. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 23 novembre negli orari 10:00-17:00. Ingresso libero.