Inserita in Cultura il 11/11/2018 da Direttore Incontro con l´autore: Paolo Borrometi -Un morto ogni tanto- Sabato 17 novembre La Portavoce M5S alla Camera dei Deputati, Piera Aiello, già testimone di giustizia, ha il piacere di invitare la cittadinanza alla presentazione del libro “Un morto ogni tanto” di Paolo Borrometi. La presentazione del libro in oggetto inaugura la prima tappa del “tour della legalità” di cui la neo deputata è protagonista. Il tour è rivolto alla diffusione della cultura della legalità, attraverso il racconto dei testimoni di giustizia, dei giornalisti di inchiesta e dei tanti esperti che, scrivendo e raccontando di mafia, hanno dato e continuano a dare un valido e indispensabile contributo alle indagini svolte dalla magistratura. Interverranno Mario Michele Giarrusso, Senatore della Repubblica e membro della Commissione Parlamentare Antimafia. Alessandro Marsicano, imprenditore vittima di mafia. Leggeranno alcuni passi del libro il Prof. Enzo Campisi, docente di arte e attore e il regista e attore Giorgio Magnato. Modera l’incontro il giornalista Rino Giacalone. L’evento si terrà sabato 17 novembre alle ore 17.00 presso la sala conferenza (piano biblioteca) del Complesso Monumentale San Pietro, in Via Ludovico Anselmi Correale,12 Marsala (TP). Marsala, 11/11/2018