Inserita in Economia il 11/11/2018 da Direttore REGIONE: PO FESR, QUATTRO BANDI PER ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU MEDIA Oltre due milioni di euro destinati a tv, radio, stampa quotidiana e siti web. Sono in dirittura d’arrivo le quattro gare telematiche avviate dalla Regione Siciliana per l’acquisto di spazi pubblicitari per le attività di informazione e comunicazione del Po Fesr Sicilia 2014-2020. Gli avvisi sono stati emanati dalla Centrale unica di committenza (Cuc) della Regione, su delega del dipartimento Programmazione (Autorità di coordinamento dell’Autorità di gestione del Po Fesr Sicilia 2014-2020), nell’ambito dell’Azione 11.2.1 “Informazione e Comunicazione” del Programma cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale. L’obiettivo è garantire trasparenza e visibilità ai beneficiari, alle opportunità e ai risultati offerti dai fondi Ue in Sicilia, come previsto dai regolamenti comunitari. Ecco in sintesi cosa prevedono le gare, che si svolgeranno attraverso la piattaforma di e-procurement https://appalti.regione.sicilia.it



BANDO EMITTENTI TV (https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=6&codice=G00302)

Descrizione: fornitura di pacchetti di spazi pubblicitari su emittenti televisive regionali.

Obiettivo: acquisizione di ottanta pacchetti complessivi di spazi televisivi nelle fasce orarie di maggiore ascolto per i 34 mesi successivi all’avvio del servizio. Ogni pacchetto è composto da quattro passaggi al giorno, ciascuno da trenta secondi, per sette giorni.

Destinatari: editori di almeno un’emittente televisiva regionale con una sede redazionale in Sicilia, che garantisce una diffusione media regionale superiore alla soglia minima di contatti Auditel indicata nel disciplinare di gara.

Dotazione finanziaria: Le risorse disponibili ammontano a 407mila euro.

Termine di presentazione delle istanze: ore 12 del 12 novembre 2018.



BANDO EMITTENTI RADIO (https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G00301)

Descrizione: fornitura di pacchetti di spazi pubblicitari su emittenti radiofoniche regionali.

Obiettivo: acquisizione di ottanta pacchetti complessivi di spazi radiofonici nelle fasce orarie di maggiore ascolto per i 34 mesi successivi all’avvio del servizio. Ogni pacchetto è composto da quindici passaggi al giorno, ciascuno da quindici secondi, per sette giorni.

Destinatari: editori di almeno un’emittente radiofonica regionale con una sede redazionale in Sicilia che garantisce una diffusione media regionale superiore alla soglia minima di ascoltatori (dati RadioTer) indicata nel disciplinare di gara.

Dotazione finanziaria: Le risorse disponibili ammontano a 416mila euro.

Termine di presentazione delle istanze: ore 12 del 16 novembre 2018.



BANDO STAMPA QUOTIDIANA (https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=6&codice=G00310)

Descrizione: fornitura di spazi pubblicitari su stampa quotidiana regionale e nazionale.

Obiettivo: acquisizione di 165 spazi a colori complessivi su giornali quotidiani, per i 34 mesi successivi all’avvio del servizio, nei cinque ambiti territoriali previsti dal bando. Per ogni ambito territoriale (quattro interprovinciali e uno regionale) sono previsti 33 spazi così suddivisi: 2 inserti di 4 pagine, 14 pagine intere e 17 mezze pagine.

Destinatari: editori di almeno un giornale quotidiano regionale o nazionale che garantisce le soglie minime di diffusione media (dati certificati Ads) indicate nel disciplinare di gara per ogni ambito territoriale.

Aggiudicazione: è prevista l’assegnazione dell’appalto a cinque operatori economici in possesso dei requisiti tecnici, professionali e di capacità economico-finanziaria indicati nel bando, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Dotazione finanziaria: Le risorse disponibili ammontano a 1,192 milioni di euro (cinque lotti da 238.500 euro ciascuno).

Termine di presentazione delle istanze: ore 12 del 23 novembre 2018.



BANDO SITI WEB (https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G00306)

Descrizione: fornitura di pacchetti di spazi pubblicitari su siti web regionali d’informazione generalista.

Obiettivo: acquisizione di 247 spazi di formato “leaderboard” su sito desktop e mobile, nei 34 mesi successivi all’avvio del servizio. Ogni spazio prevede un web banner (728x90 pixel per il sito desktop; 320x50 per il mobile) in home page per una settimana.

Destinatari: editori di almeno un sito web di informazione generalista con sede redazionale in Sicilia che rispetti le soglie (dati Audiweb o Alexa) indicate nel disciplinare di gara.

Dotazione finanziaria: Le risorse disponibili ammontano a 247mila euro.

Termine di presentazione delle istanze: ore 12 del 28 novembre 2018.