Inserita in Cronaca il 11/11/2018 da Direttore Lunedì all´Istituto Alberghiero Florio di Erice lo chef Stellato Giuseppe Costa L’Istituto Alberghiero “I. e V. Florio” di Erice, ospita lunedì, 12 novembre, lo chef Giuseppe Costa, ex alunno della scuola e patron del ristorante Il Bavaglino” di Terrasini, la cui attività è stata inaugurata nel 2009, anno in cui viene premiato come Chef emergente del Sud Italia. A novembre del 2014, Costa riceve, invece, la prima stella Michelin. Lo chef, nella sede di via Barresi, a Erice Casa Santa, terrà nella mattinata una lezione (demo e workshop) sul tonno fresco e sui prodotti di tonnare offerti da Mare Puro. “La formula che adottiamo – dice la preside, Pina Mandina - prevede che gli ex studenti che hanno fatto carriera, tornino a raccontarsi dedicando agli studenti una lezione tematica. Per noi rappresenta un modo per motivare e alzare il livello della formazione”.

Un evento che segue quello del mese di settembre con lo chef Marc Murphy, ristoratore di New York City con 25 anni di esperienza e star della televisione americana, in cui l’attenzione e l’entusiasmo degli alunni, sono stati totali.

Giuseppe Costa porterà a Erice la propria esperienza, concretizzatasi nel suo locale con una terrazza che si affaccia sul golfo di Terrasini e un menu moderno, ma legato alla tradizione siciliana.

Costa, dopo aver frequentato l’Alberghiero “Florio”, si è perfezionato all’interno di importanti cucine italiane tra cui il ristorante trentino “Scrigno del Duomo” con lo chef Alfredo Chiocchetti, il ristorante bistellato “Rosselinis” in costiera amalfitana (con lo chef Pino Lavarra) e il ristorante dello chef “Carlo Cracco” (due stelle Michelin) a Milano.