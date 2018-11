Inserita in Sport il 11/11/2018 da Direttore Il Real Madrid con Sundas Proposta una collaborazione a Florentino Perez per la ristrutturazione dell’impianto.

Il Real Madrid – si legge nella nota stampa – è alla ricerca di una partnership con un brand forte in grado di poter sponsorizzare i lavori di ristrutturazione del mitico Santiago Bernabeu ma stanno trovando un grande ostacolo: il peso di quel nome. Da una parte il fascino e il prestigio del binomio Real Madrid / Santiago Bernabeu che riecheggia tra i tifosi di calcio di tutto il mondo e che richiama generazioni di campioni oltre che sfide memorabili, dall´altra parte, la necessità degli sponsor di voler’essere accostati al marchio Real Madrid dando il nome allo stadio.

La Sport Man con il manager Alessio Sundas, ha proposto una collaborazione con Perez per trovargli quanto richiesto in quanto l’agenzia leader in Europa ha già in mente diversi imprenditori internazionali in grado di rispondere con favore a questa operazione

Vedremo come si svilupperà la vicenda.