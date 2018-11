Inserita in Sport il 10/11/2018 da Direttore

Libertas, due trasferte consecutive senza F. Genovese. Domani a Milazzo

Prima di due trasferte consecutive per la Libertas ed entrambe nel messinese e senza “Cicco” Genovese, appiedato per un paio di turni dal giudice sportivo. L’avversario di domani, palla a due alle ore 18,30 e come sempre diretta streaming sulla pagina facebook della società cestistica alcamese, è il Milazzo, squadra che lo scorso anno militava in serie D.

I mamertini sono reduci dalla sconfitta nel recupero infrasettimanale di Messina ma contro i peloritani hanno dato segnali di ripresa anche e soprattutto per avere svuotato l’infermeria. Milazzo, ancora a zero punti in classifica assieme all’Amatori, sarà quindi al gran completo e proverà a sfruttare il fattore campo.

In casa Libertas nessuno comunque intende sottovalutare l’avversario e nell’ultimo allenamento di ieri sera coach Ferrara ha invitato la squadra a non abbassare di un sol millimetro la tensione e a pensare soprattutto a ciò che sa fare in difesa e in attacco. Certo è che l’assenza di Genovese senior è importante ma il fratello “Lollo” ha già dimostrato di potere essere protagonista, basti ricordare la prestazione in trasferta sul parquet del Basket School. Il tecnico alcamese ha comunque provato anche nuove soluzioni in cabina di regia.

“Non sarò una gara facile, anche perché chi fa sport sa che gare facili non ne esistono. Milazzo è adesso al gran completo – ha affermato l’assistant-coach Maurizio Zichichi – e proprio per questo dobbiamo scendere in campo con umiltà ma anche con la giusta fiducia nelle nostre capacità. Siamo a uno snodo importante della stagione”.

“L’ambiente si sta caricando di entusiasmo – ha detto il presidente Tanino Paglino – ma è nostro dovere mantenere i piedi per terra e manifestare sempre correttezza e sportività. Niente nervosismi o isterismi, niente ansie e niente presunzione. Il nostro obiettivo è sempre quello di salvarci in grande anticipo e di fare crescere i nostri giovani”.

Alcamo, 10 novembre 2018