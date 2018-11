Inserita in Sport il 10/11/2018 da Direttore Marsala - Locri: precisazioni su ingresso tifosi Stadio Municipale La S.S.D. Marsala Calcio a r.l., a seguito della limitazione imposta dalla Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblici Spettacoli a soli 450 spettatori ospitabili, comunica che, per la partita contro il Locri, in programma domani, domenica 11 novembre 2018, presso lo stadio Nino Lombardo Angotta di Marsala, inizio gara ore 14.30, sono state impartite le seguenti disposizioni: - Tutti i tifosi azzurri in possesso di abbonamento stagionale 2018-2019 (sia esso di Tribuna Centrale, Tribuna Laterale, Gradinata e Curva), potranno avere accesso all’impianto sportivo, previa esibizione della tessera di abbonamento. Essi godranno dei diritti di prelazione. - Al botteghino prima dell´evento, sarà possibile solo acquistare una quantità di tagliandi di Tribuna in numero pari alla differenza fra 450 (gli spettatori ospitabili) e il numero di abbonamenti erogati durante la campagna abbonamenti. - Si consentirà l´accesso anche a tutti i tifosi che, in prevendita e prima della disposizione della Commissione, avevano già acquistato i tagliandi per la gara relativamente ai settori di Gradinata e di Curva. La Società accoglierà in Tribuna tali tifosi senza alcuna richiesta di conguaglio economico, e basterà esibire allo “sbigliettamento” il tagliando in proprio possesso. - Vista purtroppo la limitazione dei posti e la chiusura del settore ospiti, purtroppo, non sarà possibile ricevere i tifosi ospiti. Infine, la Società comunica che il botteghino aprirà alle ore 13.30, fino ad esaurimento degli ultimi tagliandi rimasti. Si chiede altresì, la comprensione dei tifosi tutti che non riusciranno ad aggiudicarsi il tagliando di ingresso. Faremo di tutto per consentire di tornare alla normalità, già dalla prossima partita interna.

Marsala, 10/11/2018