Inserita in Sport il 09/11/2018 da Direttore Marsala Calcio: Precisazioni sullo Stadio Municipale, il punto della situazione La S.S.D. Marsala Calcio a R.L., a corredo di quanto espresso nella Comunicazione Societaria n.102, ci tiene a puntualizzare su alcuni aspetti relativi allo stesso, e alla spiacevole limitazione imposta dalla Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblici Spettacoli a soli 450 spettatori ospitabili, e solo in un determinato “spicchio” del settore Tribuna. La Società comunica che: - Tutti i tifosi azzurri in possesso di abbonamento stagionale 2018-2019 (Tribuna Centrale, Tribuna Laterale, Gradinata e Curva) avranno accesso al match di domenica 11 novembre 2018 (Marsala – Locri 1909), previa ovvia esibizione della tessera di abbonamento. Essi godranno dei diritti di prelazione. - Si continuerà ad erogare, in prevendita e, in caso di residuo, al botteghino prima dellŽevento, una quantità di tagliandi di Tribuna in numero pari alla differenza fra 450 (gli spettatori ospitabili) e il numero di abbonamenti erogati durante la campagna abbonamenti. - Si consentirà lŽaccesso anche a tutti i tifosi che, in prevendita e prima della disposizione della Commissione, avevano acquistato tagliandi per la gara relativamente ai settori di Gradinata e di Curva, specificando che la vendita di tali tagliandi è stata poi immediatamente bloccata. La Società accoglierà in Tribuna tali tifosi senza alcuna richiesta di conguaglio economico, e basterà esibire allo “sbigliettamento” il tagliando in proprio possesso. - La Stessa era a conoscenza delle inadeguatezze e delle manchevolezze dellŽimpianto, avendone fatto ripetutamente segnalazione alla Proprietà, una volta su tutte nel mese di maggio del 2018, subito dopo quello che era stato lŽultimo sopralluogo (prima di questa mattina) di tale Commissione al “Nino Lombardo Angotta”. Inoltre la Stessa è stata nominata affidataria della gestione dellŽimpianto in data 22 ottobre 2018, quando la Stagione Sportiva (Coppa Italia di Serie D e Serie D) era ampiamente cominciata, dopo aver segnalato per lŽennesima volta alla Proprietà gli aspetti sensibili in questione, e dopo aver ricevuto il “placet” per lŽintero impianto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio per la partecipazione alla Coppa Italia di Serie D 2018-2019 ed alla Serie D 2018-2019.

Infine, la Società comunica che si sta analizzando se gli opportuni lavori al fine di ottenere di nuovo la riapertura dei Settori Gradinata e Curva, nonché lŽampliamento della capienza, siano considerabili lavori di manutenzione ordinari o straordinari, e dopo tale analisi si procederà ad eventuali e consequenziali azioni.

Marsala, 09/11/2018