Inserita in Sport il 09/11/2018 da Direttore Pall.Trapani: Conferenza stampa pregara Si è svolta questo pomeriggio, con inizio alle ore 17.00, presso la sala stampa Cacco Benvenuti del Pala Conad, la conferenza stampa pre-gara della 2B Control Trapani. E´ stata presentata la partita contro la BPC Virtus Cassino, valida per la settima giornata della Serie A2 Old Wild West girone Ovest. Ha risposto alle domande dei giornalisti presenti il coach della Pallacanestro Trapani Daniele Parente.

Daniele Parente (coach 2B Control Trapani): «C’è un po’ di amaro in bocca per la sconfitta di Siena, perché abbiamo perso per alcuni dettagli. In settimana ho visto un atteggiamento positivo da parte di tutti. Domenica sarà un partita complicata contro una formazione che non ha ancora vinto in campionato. Cassino gioca bene: una volta ha perso al supplementare contro Casale Monferrato e a Rieti ha avuto per due volte la palla per vincere. L’ultima ad Agrigento per larghi tratti della gara è stata in vantaggio. L’approccio al match dal punto di vista difensivo sarà determinante da parte nostra. Manca ancora Marulli che sta facendo gli accertamenti del caso: spero di averlo con me a breve. Possiamo migliorare soprattuto nella difesa individuale, ma ho visto dei progressi nel corso degli allenamenti. Sono soddisfatto del lavoro svolto finora dai miei ragazzi in questa prima parte di campionato. Le tre promozioni e le cinque retrocessioni richiedono una concentrazione costante ogni domenica, perché i due punti sono fondamentali in un campionato equilibrato come questo».