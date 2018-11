Inserita in Cronaca il 07/11/2018 da Direttore Marsala - SEGNALAZIONI DI MALTRATTAMENTI NEI CONFRONTI DI GATTI IL SINDACO DI GIROLAMO: GLI ATTI DI INCIVILTA’ E CRUDELTA’ NON SONO TOLLERATI



Sono pervenute, nelle ultime settimane, al Sindaco Alberto Di Girolamo segnalazioni di alcuni atti di crudeltà commessi nei confronti di gatti. La situazione più grave riguarda una colonia di felini che gravita nella zona della Scuola Asta che sarebbe stata oggetto di violenze assurde quale ad esempio quella di gattini schiacciati con le auto. “Sono fatti davvero incresciosi – sottolinea il Sindaco Di Girolamo. La documentazione mostrata da chi ha lamentato questa problematica conferma che ci sono persone che si lasciano andare a gesti davvero inqualificabili. Da parte nostra – attraverso la polizia Municipale - abbiamo già avviato i primi accertamenti e controlli per appurare possibili responsabilità e punire eventuali colpevoli. Inoltre invito i cittadini a non maltrattare gli animali e a segnalare eventuali atti di inciviltà”.