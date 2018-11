Inserita in Sport il 07/11/2018 da Direttore Libertas, giovanili. Primo successo, al via anche U15 Prenderà il via la prossima settimana un altro campionato giovanile. I ragazzi dell’under 15 esordiranno contro un avversario molto forte, la Pallacanestro Trapani. Il match per la formazione allenata da Peppe Chimenti è fissato per venerdì 16 novembre, alle ore 21.15, al “PalaIlio”. Esordio interno invece mercoledì 21, alle ore 20,15 al “PalaTreSanti”, contro Marsala. Intanto prosegue il campionato under 16 che ha visto debuttare la Libertas con una bella vittoria, 60 – 48, sul Leonardo da Vinci Palermo. Il secondo impegno è adesso previsto per domani, venerdì 8 novembre, con la trasferta del “PalaDonBosco” a Palermo, contro il Villaurea, palla a due alle ore 19,15. La prima fase del torneo prevede un mini-girone di tre squadre e così lunedì 12 novembre i ragazzi U16 affronteranno di nuovo il Leonardo da Vinci ma in trasferta. Alcamo, 07 novembre 2018