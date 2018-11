Inserita in Cronaca il 07/11/2018 da Direttore

Ambiente. Barbagallo: con ddl FI caccia aperta nei Parchi, PD contrario

“La Corte costituzionale, con la sentenza 107 del 2014, ha già censurato Veneto e Liguria per l’abbattimento di fauna selvatica da parte di soggetti non abilitati a questa attività. Per questo motivo riteniamo inaccettabile la proposta di legge di Forza Italia che vorrebbe ampliare in maniera arbitraria la platea dei soggetti scelti per la soppressione di animali selvatici all´interno del Parco delle Madonie”. Lo dice Anthony Barbagallo parlamentare PD e componente della Commissione Territorio ed Ambiente che oggi è intervenuto in aula sull´argomento.





“Il Partito democratico è contrario a questo provvedimento proposto da Forza Italia perché di fatto consentirebbe l’attività venatoria all´interno della Aree naturali protette. Siamo consapevoli della gravità del problema, - aggiunge Barbagallo - ma c’è già in vigore la legge regionale del 2015 che prevede oltre i piani di abbattimento anche quelli di cattura. C’è un problema sul quale il governo deve invece dare risposte – conclude - ed è quello delle richieste di indennizzo in favore di agricoltori e privati che hanno subito danni da suidi e daini e non hanno ancora ricevuto risarcimento da parte degli Enti Parco a causa della carenza di fondi destinati allo scopo”.





mercoledì 7 novembre 2018