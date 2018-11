Inserita in Cronaca il 07/11/2018 da Direttore Esercitazione Difesa Civile Si è svolta nelle giornate del 6 e 7 novembre 2018 un’esercitazione promossa dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per posti di comando senza coinvolgimento di mezzi e uomini, allo scopo di testare nel territorio le procedure d’intervento previste nelle pianificazioni inerenti il Porto, l’Aeroporto, e il Piano provinciale di Difesa Civile. L’attività, coordinata dal Prefetto di Trapani, Darco Pellos, conclude un serie di attivazioni e di analisi che hanno trovato concreto riscontro nella esercitazione del 26/10/2018 voluta dalla Regione Siciliana con una simulazione di protezione civile inerente il rischio sismico nella valle del Belice e in quella odierna voluta dal Ministero dell’Interno. A differenza dell’emergenza di protezione civile, la difesa civile si attiva in caso di una aggressione convenzionale e non del territorio nazionale. Gli organi preposti alla gestione di simili situazioni sono stati riuniti in seduta permanente. E’ stata data una risposta adeguata e qualificata, tenendo conto delle risorse disponibili del territorio, e sono stati raggiunti tutti gli obiettivi di controllo della crisi. A tal riguardo il Prefetto ha ringraziato tutti i partecipanti per la qualità e la prontezza dei servizi assicurati che hanno consentito di monitorare e di verificare l’effettiva capacità operativa di tutti i soggetti coinvolti dimostrando che le Istituzioni sono coese e che sono state capaci di fare rete. A conclusione dell’esercitazione il Prefetto ha tenuto una conferenza stampa per informare tutta la popolazione che il territorio è in assoluta sicurezza, e che si è trattato, esclusivamente, di una simulazione. E’ stata verificata l’efficacia del piano di difesa civile NBCR, e il sistema di comunicazione attraverso anche i social network, non escludendo i sistemi alternativi e tradizionali che fanno capo all’Associazione Radioamatori Italiani. Vivo apprezzamento è stato espresso dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile Prefetto Bruno Frattasi e dal Vicecapo Dipartimento della Difesa Civile Prefetto Antonella Scolamiero collegati in video conferenza durante l’esercitazione. Si ribadisce che si è trattato esclusivamente di una esercitazione e che non vi è nessun motivo di preoccupazione alcuna per il territorio provinciale di Trapani che ha dimostrato di essere dotato di grandi professionalità e competenze.