Inserita in Salute il 07/11/2018 da Direttore 12-17 novembre 2018 - Settimana dell´idratazione INVERNO: IDRATAZIONE A RISCHIO. I CONSIGLI DEI FARMACISTI

L´idratazione è fondamentale per il benessere, ma in inverno spesso è sottovalutata. FARMACIE SPECIALIZZATE Disponibili nelleanalisi della pelle e della composizione corporea per misurare il proprio livello di idratazione.





L´acqua è coinvolta in quasi tutte le funzioni del corpo umano e apporta sali minerali preziosi per contrastare la stanchezza tipica dei mesi freddi. Inoltre è utile per agevolare la depurazione dell´organismo, ridurre la sensazione di freddo e mantenere una corretta termoregolazione. "In inverno l´idratazione è preziosa anche per la pelle, - spiega il dottor Luigi Corvi, rappresentante delle FARMACIE SPECIALIZZATE – che con il freddo subisce un rallentamento di tutte le sue principali attività. La maggior disidratazione cutanea e la minor produzione di sebo portano la pelle ad avere una soglia di sensibilità minore, facendola diventare più sensibile ai fattori esterni."

Le FARMACIE SPECIALIZZATE di Farmacisti Preparatori, da sempre in prima linea nella prevenzione, vogliono offrire il loro consiglio esperto a chi, a tutte le età, desidera difendersi dai rischi della disidratazione.

Per questo hanno attivato la Settimana dell´Idratazione, dal 12 al 17 novembre.

Nel corso dell´iniziativa i farmacisti delle FARMACIE SPECIALIZZATE saranno a disposizione dei cittadini per informarli su come mangiare e bere correttamente per proteggere il loro benessere e offriranno consigli specifici per la beauty routine invernale.

Non solo: chi entrerà nelle FARMACIE SPECIALIZZATE riceverà una consulenza personalizzata per migliorare il suo stile di vita, grazie anche a servizi esclusivi di analisi per misurare lo stato di idratazione della pelle e/o la composizione corporea.

Le Farmacie aderenti all´iniziativa in Sicilia sono: Farmacia Messana - Viale Testasecca, 51 - Caltanissetta CL Farmacia Zacco - Via Antonio Zacco, 29 - Catania CT Farmacia Sorbello - Via Lago di Nicito, 85 - Catania CT Farmacia Condorelli - Via Garibaldi, 380 - Misterbianco CT Farmacia Schultze - Via Nazionale, 223 - Furci Siculo ME Farmacia Viola - Via Regina Margherita, 8 - Cinisi PA Farmacia Ausonia - Via Ausonia, 101 - Palermo PA Farmacia Caronna - Via Porta Guccia, 9 - Palermo PA Farmacia Rizzo - Piazza Mondello, 53 - Palermo PA Farmacia Saladino - Via P.pe di Belmonte, 110 - Palermo PA Farmacia Viola - Viale Delle Alpi, 85/A - Palermo PA Farmacia Cassisi - Piazza Umberto I, 4 - Polizzi Generosa PA Farmacia Candioto - Via G. Marconi, 6/L - Termini Imerese PA Farmacia Iaconinoto - Via Gerratana, 12 - Modica RG Farmacia Matarazzo – Viale delle Americhe, 71 - Ragusa RG Farmacia Farina - Via Vespri, 263 - Valderice TP

FARMACIE SPECIALIZZATE Consulta l´elenco delle SkinKeep Scopri il servizio, la mia analisi della pelle MyPlan Scopri il servizio, il mio piano salute



FARMACIE SPECIALIZZATE DI FARMACISTI PREPARATORI

Le Farmacie Specializzate hanno scelto di evolvere il loro ruolo di Farmacisti Preparatori, proponendo un progetto ampio e innovativo, per un livello più alto di servizio, di preparazione e di competenza. Nascono così le Farmacie Specializzate. Specializzate per migliorare sempre la capacità di comprensione delle diverse esigenze. Specializzate nel fornire servizi utili, frutto di una formazione approfondita. Specializzate nel dare i migliori consigli attraverso le nostre reali esperienze.