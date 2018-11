Inserita in Cronaca il 07/11/2018 da Direttore Mazara del Vallo - GIORNATA DELLA MEMORIA DEI MARINAI SCOMPARSI IN MARE Lunedì 12 Novembre celebrazione solenne

La Città di Mazara del Vallo commemora i suoi figli portati via dal mare e mai restituiti agli affetti dei loro cari e tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte alla cerimonia solenne di lunedì 12 Novembre per la ‘Giornata della Memoria dei Marinai scomparsi in Mare’.

Dopo la Santa Messa di suffragio che sarà officiata alle ore 11,00, presso la Basilica Cattedrale, la celebrazione proseguirà con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ‘Ai Caduti del Mare’ nel lungomare Mazzini.

Mazara del Vallo 07 Novembre 2018