Inserita in Salute il 06/11/2018 da Direttore Al via il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni diversamente abili di Campobello Ha preso il via oggi, martedì 6 novembre, il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni disabili gravi delle scuole dell’obbligo comunali. Il servizio, che è stato attivato dall’Amministrazione comunale di Campobello, riguarderà per il momento 10 bambini per i quali è stato formalizzato il relativo Piano d’intervento e sarà espletato dagli enti accreditati iscritti nell’apposito albo e scelti dalle famiglie. Da oggi, dunque, i 10 bambini diversamente abili dell’Istituto comprensivo “Pirandello – S.Giovanni Bosco”, che necessitano della figura dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione, avranno a disposizione un operatore specializzato che si dedicherà loro al fine rafforzarne e svilupparne le capacità possedute, favorendone l’integrazione nel gruppo classe, nella famiglia e più in generale nella società. Altri 5 assistenti all’autonomia e alla comunicazione rivolti ad altrettanti alunni saranno impiegati nei prossimi giorni, non appena saranno formalizzate le procedure assunzionali.