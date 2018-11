Inserita in Cronaca il 06/11/2018 da Direttore Dichiarazione del Sindaco - mensa scolastica alunni Trapani città porto, aperta alle contaminazioni interculturali. Trapani città porta dell’Europa dei popoli e non degli egoismi nazionalistici. Trapani comunità inclusiva e solidale. Con queste premesse manifesto plauso all’indirizzo dell’intero Consiglio Comunale guidato dal presidente Guaiana, che d’intesa con l ´Amministrazione Comunale, per il tramite dell’Ass. Abbruscato, non solo ha posto "giustizia" alla disparità di trattamento per la fruizione del servizio mensa scolastica (quest’anno avviato puntualmente ad inizio ottobre) anche in favore dei bambini dei Comuni viciniori frequentanti le nostre scuole, ma non residenti (al netto delle convenzioni intercomunali a reciproca compensazione delle fasce di reddito familiare), ma anche facendosi carico di non rifiutare un piatto caldo a mensa per i bambini extracomunitari frequentanti le nostre scuole e privi di necessario sostentamento economico. Per noi è doveroso garantire il diritto alla scuola per tutti i bambini, a prescindere dal credo e nazionalità, superando muri e frontiere politico-ideologiche e dunque creando ponti.

Giacomo Tranchida