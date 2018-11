Inserita in Politica il 06/11/2018 da Direttore Sicilia. Barbagallo: all’Ars ddl che devasta centri storici, governo si assuma responsabilità “Se il governo regionale vuole fare qualcosa di concreto per la tutela del territorio e per contrastare la speculazione edilizia, chieda ai parlamentari del centrodestra di ritirare il ddl oggi all’esame dell’ Aula che rischia di devastare le nostre città prevedendo l’altezza illimitata degli edifici destinati a parcheggio multipiano nei centri storici e nella ‘zona omogenea B’”. Lo dice Anthony Barbagallo parlamentare regionale PD e componente della commissione Territorio ed Ambiente all’Ars.

“Il testo prevede due disposizioni a dir poco sconcertanti - continua Barbagallo – la prima è la deroga ai limiti di altezza per gli edifici da destinare a parcheggio coperto nei centri storici e nelle ‘zone omogenee B’. La seconda è una ‘sospetta’ altezza massima per ogni piano, pari a 3,30 metri, misura che lascia spazio a future speculazioni edilizie sul cambio di destinazione d’uso”.

“Nel momento in cui il tema del consumo del suolo in Sicilia è sotto gli occhi del mondo intero – conclude il parlamentare PD – il centrodestra è pronto ad approvare un disegno di legge che rischia di massacrare i nostri centri storici. Sta al governo, adesso, assumersi la responsabilità di questo testo e delle possibili conseguenze sul futuro delle nostre città”.

martedì 6 novembre 2018