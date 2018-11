Inserita in Sport il 05/11/2018 da Direttore ASD LIBERTAS ALCAMO - Inarrestabile Libertas, abbattuta Barcellona e primato consolidato Sta diventando la marcia di un rullo compressore quella della Libertas che vince meritatamente anche con l’OR.SA. Barcellona al termine di una gara piena di adrenalina e sempre condotta nel punteggio. Alcamo centra quindi la quinta vittoria consecutiva e consolida sensibilmente la sua posizione nel gruppetto di testa. L’avvio dei locali, tanto pe rimanere in ambito di “allerta meteo”, è stato un piccolo uragano: 7 a 0 con Barcellona capace di trovare il primo punto soltanto dopo 270 secondi di gioco. La squadra ospite, composta da giovani prelevati in diverse parti d’Italia e all’estero, prova a reagire ma Vavoli e De Simone non bastano a ricucire lo strappo. Il primo mini-riposo arriva con la Libertas avanti di undici punti. Grande correttezza ma duro contatto fisico fra Andrè e Cataldo: i due “centroni” mai se le sono mandate a dire ma sempre senza sfociare in atteggiamenti deprecabili. Un grande esempio di combattività e sportività. Barcellona, comunque, sceglie la via della difesa dura (alla fine la pagherà con diverse uscite per 5 falli) e riesce anche nel secondo periodo a mantenere le distanze nonostante dall’altro lato Dragna e Francesco Genovese comincino a imperversare. Alcamo è più stanca rispetto a Barcellona anche e soprattutto per il turno di campionato giocato mercoledì mentre i ragazzi di Beto Manzo, nella settimana del divorzio dallo spagnolo Farina, hanno ottenuto il rinvio per l’allerta meteo sul territorio messinese. Così anche nel terzo periodo i messinesi provano a risalire con una bella serie di triple di uno scatenato De Simone e del sedicenne Antoniani. I padroni di casa faticano ma non mollano e all’ultimo mini-intervallo il divario è sempre quello: +12. Nell’ultimo quarto l’agonismo sale ancora e qualche fallo diventa un po’ più cattivo. L’entusiasmo degli ospiti li fa risalire a -6 ma ancora Dragna, “Ciccio” Genovese e un Manfrè in versione “all around” li ricacciano definitivamente indietro dimostrando che la capolista è più forte anche della stanchezza e capace di vincere ancora con assoluto merito. Dopo i festeggiamenti a centrocampo, si è registrato qualche momento di nervosismo in gradinata, subito rientrato anche per il pronto intervento del servizio d’ordine della stessa Libertas. LIBERTAS – OR.SA. 74-54 [18-7, 38-25 (20-18), 55-43 (17-18), 74-54 (19-11)] ALCAMO: Genovese L, Nicosia 1, Audino, Andrè 12, Piarchak 2, Manfrè 13, Dragna 24, Agrusa, Accardo, Genovese F 19, Tagliareni 3. Coach: Vincenzo Ferrara. BARCELLONA: Salvatico 3, Opalevs 6, Brusca, Vavoli 11, De Simone 14, Antoniani 7, Floramo, Cortina 2, Miranovic 3, Cataldo 8. Coach: Beto Manzo. Alcamo, 05 novembre 2018