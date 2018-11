Inserita in Sport il 03/11/2018 da Direttore Pall. Trapani: il pregara di Siena - Trapani Rifinitura al Pala Conad per la prima squadra, in vista della partita di domenica 4 novembre alle 12 al PalaEstra contro la On Sharing Siena. Gara valida per la 6^ giornata di Serie A2 Old Wild West girone Ovest.

I CONVOCATI: Andrea Renzi, Marco Mollura, Cameron Ayers, Curtis Chinonso Nwohuocha, Erik Czumbel, Federico Miaschi, Giorgio Artioli, Marko Dosen, Rei Pullazi, Roberto Marulli, Rotnei Clarke.

Arbitri: CAFORIO ANGELO di BRINDISI (BR); MAFFEI LUCA di PREGANZIOL (TV); MOTTOLA CHRISTIAN di TARANTO (TA).

Note: Per la 2B Control Trapani sarà assente l’infortunato Roberto Marulli. Marino è un ex della sfida.

Media: Diretta su Sportitalia alle 12.00. Diretta radiofonica su Radio 102 (102.0, 100.1, 95.5 Mhz), canale 798 del digitale terrestre e www.trapanisi.it. Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter https://twitter.com/PallacanestroTP. Differita dell’incontro su Telesud Trapani (provincia di Trapani e parte di quelle di Palermo e Agrigento, canale 118 e 518 (HD) digitale terrestre) il martedì alle ore 20.30.

Dichiarazioni

Eric Czumbel (2B Control Trapani): “Le due vittorie consecutive ci hanno dato slancio in classifica e tanto morale, tuttavia non possiamo pensare di essere già soddisfatti. Siamo stati bravi ma abbiamo avuto sempre il pubblico dalla nostra parte, lo step successivo dovrà essere quello di credere in noi stessi anche lontano dal PalaConad, mettendo in campo la stessa cattiveria e determinazione che riusciamo a profondere in casa. Siena sarà un osso duro, è una squadra costruita per stare ai piani alti della classifica e farà di tutto per trattenere i 2 punti. Noi le daremo filo da torcere”.